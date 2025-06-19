Меня обманули: подсудимый по делу о пожаре в хостеле в Алматы дает показания

На скамье подсудимых два человека — директор ALA Hostel Адильбек Мухамедьяров и собственник компании «Гидсервис» Александр Пекельник. Их обвиняют по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На очередном заседании суда был допрошен один из подсудимых — Адильбек Мухамедьяров. В ходе допроса он пояснил, что арендовал помещение у компании ТОО «КУСА Халык» и был уверен в его законном назначении.

На вопрос о том, знал ли он, что помещение имело другое функциональное назначение и не могло использоваться под хостел, подсудимый ответил, что не был осведомлен об этом и не мог предположить, что такая крупная компания допустит «нарушение закона».

Также у него спросили: «Вы считаете, что Вас обманули?».

— Да. Мне передали помещение с целевым назначением «хостел». То есть фактически, когда я его арендовал, я приобрел действующий хостел… Я полагал, что помещение полностью соответствует действующему законодательству, — заявил Адильбек Мухамедьяров.

По его словам, хостел работал официально — были вывески, здание открыто для проверок, сотрудники ТОО «КУСА Халык» видели деятельность объекта и не делали замечаний. Договор предусматривал аренду первого и цокольного этажей общей площадью 457 квадратных метров с установленной системой пожарной сигнализации и датчиками.

Отвечая на вопрос суда, знал ли он о несоответствии назначения помещения, подсудимый ответил отрицательно. Он подчеркнул, что арендодатель предоставил помещение именно под хостел, и любые изменения его конструктивного назначения могли осуществляться только с согласия собственника.

— Я никак не мог знать, что ТОО «КУСА Халык» сдает мне помещение, которое было самовольно изменено целевое назначение без изменения нормативных документов, — добавил он.

Обвинения в адрес подсудимых ранее озвучил прокурор Нуразхан Мырзалы.

Ранее сторона защиты выдвигала версию о возможном умышленном поджоге. В этом подозревали некоего Еркина Танжарыкова. Также защита и представители потерпевших просили суд вернуть дело прокурору для доработки, однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

Кроме того, сторона защиты Александра Пекельника настаивает на прекращении дела в отношении подсудимого.

В ходе суда в качестве свидетеля ранее был допрошен администратор хостела Татьяна Гвоздина.

Напомним, 30 ноября 2023 года в здании «Almaty Hostel», расположенном по улице Шарипова, 86, произошел пожар, в результате чего погибли 13 человек. Из них двое граждане Республики Узбекистан, двое граждане Российской Федерации, остальные граждане Республики Казахстан.

Как выяснилось, хостел принадлежит Халык банку, арендатором является ТОО «ALA Hostel». В нем проживали в основном студенты и рабочие.

По факту пожара зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК «Нарушение требований пожарной безопасности».

Глава МЧС позже рассказал подробности.