Пожар в хостеле Алматы: защита добивается прекращения дела для одного из фигурантов

На скамье подсудимых два человека - директор ALA Hostel Адильбек Мухамедьяров и собственник компании «Гидсервис» Александр Пекельник. Их обвиняют по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Во время судебного разбирательства сторона защиты Александра Пекельника представила показания специалистов, допрошенных в суде. Адвокат настаивает на прекращении дела в отношении Пекельника, так как его компания, по словам специалистов, устанавливала автоматическую пожарную сигнализацию для помещения с назначением «торговля», а не под хостел.

По словам специалистов, «Гидсервис» устанавливал автоматическую пожарную сигнализацию в помещении с назначением «торговля», когда о размещении там хостела речи не шло. После перепланировки и смены назначения помещения, по действующему законодательству, требовалась установка новой системы пожарной безопасности, однако этого сделано не было.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что размещение жилых помещений в подвальных этажах в Казахстане запрещено. Даже при исправной сигнализации гибели людей удалось бы избежать лишь при наличии эвакуационных выходов и систем дымоудаления, которых в подвале не было.

Кроме того, по словам допрошенных специалистов, компания «Гидсервис» не несла ответственность за пожарную безопасность объекта, так как договор на техническое обслуживание отсутствовал, а ответственными за противопожарную безопасность являлись собственник и арендатор помещения.

Несмотря на эти доводы, обвинение по статье 292 УК РК в отношении Пекельника продолжает поддерживаться. Адвокат подчеркнула, что согласно статье 35 части 7 УПК РК, государственный обвинитель обязан отказаться от обвинения, если в суде выявлены обстоятельства, исключающие уголовное преследование.

Государственный обвинитель, в свою очередь, заявил, что не намерен отказываться от предъявленного обвинения и считает рассмотрение ходатайства защиты преждевременным. По его словам, расследование еще не завершено, а окончательное решение о причастности Пекельника к делу примет суд после судебных прений.

Адвокат настаивает, что за время процесса было достаточно возможностей установить все обстоятельства, и вина ИП «Гидсервис» не подтверждена. Это, по ее словам, подтверждают показания свидетелей и узких специалистов.

Окончательное решение суд озвучит после завершения всех судебных следствий.

Обвинения в адрес подсудимых ранее озвучил прокурор Нуразхан Мырзалы.

Ранее сторона защиты выдвигала версию о возможном умышленном поджоге. В этом подозревали некоего Еркина Танжарыкова.

Также защита и представители потерпевших просили суд вернуть дело прокурору для доработки, однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

В ходе суда в качестве свидетеля ранее была допрошена администратор хостела Татьяна Гвоздина.