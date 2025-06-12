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    14:35, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Пожар в хостеле Алматы: защита добивается прекращения дела для одного из фигурантов

    В Алмалинском районном суде Алматы продолжается судебный процесс по делу о пожаре в хостеле, в котором погибли 13 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожар в хостеле Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На скамье подсудимых два человека - директор ALA Hostel Адильбек Мухамедьяров и собственник компании «Гидсервис» Александр Пекельник. Их обвиняют по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

    Во время судебного разбирательства сторона защиты Александра Пекельника представила показания специалистов, допрошенных в суде. Адвокат настаивает на прекращении дела в отношении Пекельника, так как его компания, по словам специалистов, устанавливала автоматическую пожарную сигнализацию для помещения с назначением «торговля», а не под хостел.

    По словам специалистов, «Гидсервис» устанавливал автоматическую пожарную сигнализацию в помещении с назначением «торговля», когда о размещении там хостела речи не шло. После перепланировки и смены назначения помещения, по действующему законодательству, требовалась установка новой системы пожарной безопасности, однако этого сделано не было.

    Кроме того, эксперты подчеркнули, что размещение жилых помещений в подвальных этажах в Казахстане запрещено. Даже при исправной сигнализации гибели людей удалось бы избежать лишь при наличии эвакуационных выходов и систем дымоудаления, которых в подвале не было.

    Кроме того, по словам допрошенных специалистов, компания «Гидсервис» не несла ответственность за пожарную безопасность объекта, так как договор на техническое обслуживание отсутствовал, а ответственными за противопожарную безопасность являлись собственник и арендатор помещения.

    Несмотря на эти доводы, обвинение по статье 292 УК РК в отношении Пекельника продолжает поддерживаться. Адвокат подчеркнула, что согласно статье 35 части 7 УПК РК, государственный обвинитель обязан отказаться от обвинения, если в суде выявлены обстоятельства, исключающие уголовное преследование.

    Государственный обвинитель, в свою очередь, заявил, что не намерен отказываться от предъявленного обвинения и считает рассмотрение ходатайства защиты преждевременным. По его словам, расследование еще не завершено, а окончательное решение о причастности Пекельника к делу примет суд после судебных прений.

    Адвокат настаивает, что за время процесса было достаточно возможностей установить все обстоятельства, и вина ИП «Гидсервис» не подтверждена. Это, по ее словам, подтверждают показания свидетелей и узких специалистов.

    Окончательное решение суд озвучит после завершения всех судебных следствий.

    Обвинения в адрес подсудимых ранее озвучил прокурор Нуразхан Мырзалы. 

    Ранее сторона защиты выдвигала версию о возможном умышленном поджоге. В этом подозревали некоего Еркина Танжарыкова.

    Также защита и представители потерпевших просили суд вернуть дело прокурору для доработки, однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал

    В ходе суда в качестве свидетеля ранее была допрошена администратор хостела Татьяна Гвоздина. 

     

    Теги:
    Пожар Суды Алматы Пожар в хостеле в Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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