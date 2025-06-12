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    12:30, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Пожар в хостеле Алматы: суд отказал вернуть дело прокурору

    В Алматы продолжается суд по делу о пожаре в хостеле, в котором погибли 13 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожар в хостеле Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Дело рассматривается в Алмалинском районном суде. На скамье подсудимых два человека - директор ALA Hostel Адильбек Мухамедьяров и собственник компании «Гидсервис» Александр Пекельник. Их обвиняют по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

    В ходе судебного процесса сторона защиты Адильбека Мухамедьярова выдвигала версию о якобы умышленном поджоге.  В этом обвиняли некоего Еркина Танжарыкова. По данному факту в рамках досудебного расследования было возбуждено уголовное дело по статье 202 часть 3 УК РК — «Умышленное уничтожение чужого имущества».

    Часть потерпевших в суде заявила о возврате уголовного дела прокурору, считая, что причиной трагедии стали умышленные действия третьего лица, а не нарушение пожарной безопасности. Адвокат потерпевшей стороны также ходатайствовал о приобщении к делу постановления о признании другого человека подозреваемым.

    На сегодняшнем заседании прокурор сообщил, что в отношении Еркина Танжарыкова обвинение так и не было предъявлено, его действия юридически не квалифицированы, а ряд следственных и оперативно-розыскных мероприятий не был проведен. Более того, накануне было принято решение о прекращении уголовного преследования.

    Судья Ернар Касымбеков зачитал постановление начальника отдела управления полиции Алмалинского района от 11 июня 2025 года, утвержденное прокурором:

    — Уголовное преследование в отношении Еркина Танжарыкова по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем умышленного поджога, по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 202 части 3 пункта 1 УК РК, прекращено за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения, — озвучил судья.

    В связи с этим суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства представителя потерпевших о возврате дела прокурору.

    Суд ранее разъяснил, что если Еркин Танжарыков будет привлечен к уголовной ответственности, тогда суд рассмотрит вопрос о соединении уголовных дел. Но на данный момент оснований для этого нет.

    Судья также сообщил, что судебное следствие по делу практически завершено.

    — Мы допросили специалистов, экспертов, почти всех свидетелей, проверили все три версии стороны защиты и основную версию государственного обвинителя. Все эти версии мы проверяли. На это ушло около 7–8 месяцев. Суд предоставил сторонам возможность досконально проверить все эти версии. В итоге по Танжарыкову вынесено окончательное решение — уголовное дело в отношении него прекращено, — заявил Ернар Касымбеков.

    Обвинения в адрес подсудимых ранее озвучил прокурор Нуразхан Мырзалы. 

    Ранее в качестве свидетеля был допрошен администратор хостела Татьяна Гвоздина. 

    Напомним, 30 ноября 2023 года в здании «Almaty Hostel», расположенном по улице Шарипова, 86, произошел пожар, в результате чего погибли 13 человек. Из них двое - граждане Республики Узбекистан, двое - граждане Российской Федерации, остальные-  граждане Республики Казахстан. 

    Как выяснилось, хостел принадлежит Халык банку, арендатором является ТОО «ALA Hostel».  В нем проживали в основном студенты и рабочие. 

    По факту пожара зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК «Нарушение требований пожарной безопасности». 

    Глава МЧС позже рассказал подробности. 

    Теги:
    Пожар Алматы Суды Пожар в хостеле в Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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