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    14:44, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Команда Казахстана по стрельбе из лука завоевала два «золота» Кубка Азии

    Команда Казахстана по стрельбе из лука отметилась двумя золотыми наградами на этапе Кубка Азии в Сингапуре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Команда Казахстана по стрельбе из лука завоевала два «золота» Кубка Азии
    Фото: НОК РК

    Обе медали спортсмены завоевали в стрельбе из блочного лука.

    Так, в соревнованиях среди смешанных команд Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова в финале оказались сильнее дуэта из Индии — 155:153.

    В другом финальном противостоянии мужская команда Казахстана также оказалась сильнее лучников из Индии — 235:231. Страну в этом виде представили Андрей Тютюн, Дильмухамет Муса, Бунед Мирзаметов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба из лука
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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