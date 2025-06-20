Команда Казахстана по стрельбе из лука завоевала два «золота» Кубка Азии

Обе медали спортсмены завоевали в стрельбе из блочного лука.

Так, в соревнованиях среди смешанных команд Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова в финале оказались сильнее дуэта из Индии — 155:153.

В другом финальном противостоянии мужская команда Казахстана также оказалась сильнее лучников из Индии — 235:231. Страну в этом виде представили Андрей Тютюн, Дильмухамет Муса, Бунед Мирзаметов.