Солист «Астана Опера» выступит на крупнейших сценах Японии, Австралии, Новой Зеландии и Китая

Как отмечают в «Астана Опера», за этим маршрутом стоят не просто выступления, а признание высокого уровня казахстанского артиста на мировой арене.

Уже 7 июля ведущий солист театра выйдет на сцену в японской Осаке в составе одного из самых престижных балетных проектов современности – «Роберто Болле и друзья» (Roberto Bolle and Friends). В этот вечер на сцене встретятся звезды первой величины, а Бактияр Адамжан станет единственным представителем Центральной Азии.

- Это не первое мое выступление с прославленным артистом Роберто Болле, - делится гордость казахстанского балета. – Мы уже работали вместе в Италии, Омане, Хорватии, других странах. Но Япония – особый случай: Р. Болле представляет здесь свое имя, свою команду в рамках «Экспо-2025». И ему нужны лучшие. Я очень рад, что попал в этот список, значит, я соответствую уровню.

После Японии – Австралия. Со 2 по 29 августа Бактияр Адамжан выступит в Ballet International Gala VI, крупнейшем балетном турне Зеленого континента. География обширна: престижные залы Австралии, Новая Зеландия и звезды из ведущих театров мира – Берлинской оперы, Мариинского, American Ballet Theatre. В программе – дуэты с Яной Саленко и молодой балериной из Брисбена Эбби Хансен, у которой подписан с сентября контракт с Венской оперой. Хедлайнером вечера объявлен Бактияр Адамжан.

- Ballet International Gala – для меня больше, чем проект. Это уже дружба. Я участвовал в первых четырех гала, и вот после перерыва в год возвращаюсь. Очень приятно, что меня помнят, приглашают. Этот проект не только открыл мне Австралию как танцовщику, но и влюбил в нее как в страну, здесь совершенно потрясающая природа, близкий по духу нам народ. Все здесь сделано для людей – особенно в Брисбене. Артистам организаторы создают невероятно комфортные условия, государство поддерживает культуру, уровень приема не падает, напротив растет с каждым годом, хотя это очень затратно. Даже в Европе проекты подобного рода единичны, - отмечает Бактияр Адамжан.

Его слова подтверждаются и спросом на участие: попасть на Ballet International Gala мечтают практически все топовые артисты мира. И не только из-за репутации. - Важно, с кем ты танцуешь. Но для меня главное, чтобы партнерша была легкая, - улыбается Б. Адамжан. – Я быстро адаптируюсь, готов выучить новую вариацию, поменять номер. У меня нет агента, я сам выстраиваю все контакты. Это важно и на будущее: проще договориться о гастролях казахстанских артистов, когда есть прямая связь с зарубежными партнерами. В том числе мне часто пишут организаторы казахстанских фестивалей с просьбой соединить их с тем или иным иностранным артистом, и я с радостью помогаю.

Такой подход к делу, гибкость и профессионализм делают Бактияра Адамжана востребованным на самых разных площадках.

Следующая остановка – Китай. В октябре Бактияра Адамжана пригласила лично прима-балерина мирового уровня, главная танцовщица Английского национального балета Алина Кожокару, которая проводит свои авторские вечера. Макао, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу – крупнейшие сцены Поднебесной станут ареной новых достижений нашего соотечественника.

Но гастроли – не все. Бактияр Адамжан смотрит в будущее шире: он хочет не только продвигать казахстанский балет в мире, но и сделать Казахстан точкой притяжения мировых звезд.