Какие меры предпринимаются в Казахстане для улучшения фитосанитарного контроля

По данным Премьер-министра:

Внедряется международная цифровая платформа ePhyto Solution, признанная Международной конвенцией по карантину и защите растений. Платформа позволит осуществлять электронный обмен фитосанитарными сертификатами между информационной системой «Единая автоматизированная система управления» (ЕАСУ) и системой efito.uz.

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ведется работа по интеграции ЕАСУ с уполномоченными органами государств-членов для обмена информацией о фитосанитарных сертификатах. В настоящее время процессы реализуются в пилотном режиме и находятся на завершающем этапе подготовки к промышленной эксплуатации.

Осуществляется системная подготовка при поддержке Программы ЕС по содействию управлению границами в Центральной Азии (BOMCA), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и GIZ.

Регулярно проводятся семинары по вопросам упрощения торговых процедур, обмена электронными сертификатами, контроля грузов и внедрения передовой европейской практики.

Ведется работа по развитию прикладных исследований, направленных на мониторинг и борьбу с карантинными объектами. В этой связи прорабатываются вопросы увеличения финансирования и интеграции научных разработок в практику фитосанитарного контроля, что позволит повысить эффективность профилактических мер и конкурентоспособность отечественной продукции на внешних рынках.

На 2027–2029 годы планируется включение направлений, связанных с интеграцией науки, прикладным потенциалом и научной обоснованностью фитосанитарных мероприятий.

С апреля 2023 года введен запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом, а позднее и железнодорожным, за исключением поставок для переработки на птицефабрики и мельничные предприятия.

В IV квартале 2024 года временно ограничен ввоз яблок автотранспортом в целях поддержки отечественного садоводства.

Заключены соглашения о сотрудничестве в области фитосанитарии с Узбекистаном, Кыргызстаном, Россией и Китаем. В рамках достигнутых договоренностей проводятся регулярные онлайн-консультации и совместные пограничные инспекции. В мае текущего года проведено обследование приграничных территорий с Республикой Узбекистан — очагов вредителей типа азиатской саранчи не выявлено. С Кыргызстаном проводится мониторинг южных регионов, с Российской Федерацией — северных и восточных областей. В июне 2025 года запланированы совместные мероприятия в западных и северных регионах.

— Учитывая риск миграции карантинных организмов, межгосударственный мониторинг осуществляется на постоянной основе совместно с национальными карантинными службами сопредельных государств. Фитосанитарный контроль находится на постоянном контроле Правительства, — добавил О.Бектенов.

Также, по словам Премьер-министра на 2026–2028 годы запланировано создание модульных лабораторий на базе действующих учреждений в восьми регионах Казахстана.

В связи с большой протяженностью государственной границы и высоким риском распространения карантинных вредителей, Правительство принимает системные меры по усилению фитосанитарного контроля, совершенствованию механизмов защиты внутреннего рынка и обеспечению продовольственной безопасности страны.

— В 2021–2024 годах за счет республиканского бюджета было приобретено 42 единицы лабораторного оборудования на общую сумму около 500 млн тенге. На 2026–2028 годы запланировано создание модульных лабораторий на базе действующих учреждений и проектирование новых модульных лабораторий с модернизацией оборудования, что позволит обеспечить мобильную диагностику и идентификацию карантинных объектов, особенно в приграничных зонах, — сообщил Премьер-министр в своем ответе на депзапрос.

По его данным, строительство лабораторий планируется в Западно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях и областях Улытау, Жетысу и Абай.

— На эти цели предполагается выделить около 2 млрд тенге. Более 1 млрд тенге планируется направить на дополнительное оснащение лабораторий оборудованием для полимеразной цепной реакции (ПЦР) и дооснащение действующих учреждений, — добавил глава кабмина.

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