Карагандинская область является ключевым промышленным регионом страны — Олжас Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область проверил реализацию поручений Главы государства по промышленному развитию, диверсификации экономики с упором на глубокую переработку, развитию энергетической инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Посещены предприятия индустриальной зоны «Saran», производственные объекты АО «Qarmet», в том числе металлургический комбинат и шахта «Саранская». Внимание уделено проектам в энергетической, коммунальной и сельскохозяйственной сферах.

В индустриальной зоне «Saran» Премьер-министр осмотрел:

Завод по цинкованию металлоизделий запущен в городе Сарань. Мощность — 50 тыс. тонн в год. Завод обеспечит 80% потребностей местных производителей. Инвестиции — 6,2 млрд тенге, создано 115 рабочих мест.

Завод шин «Tengri Tyres» уже выпустил 135,4 тыс. шин на 2,6 млрд тенге. План — 1,2 млн шин до конца года. Сейчас работает 850 человек, будет — 1125.

Завод бытовой техники «Silk Road Electronics» производит телевизоры, стиральные машины и др. Продукция продаётся в Казахстане и за рубежом. Более 50% комплектующих — местного производства. Заключено партнёрство с Samsung.

На шахте «Саранская» Премьер-министр проверил меры безопасности. Внедрена система слежения за работниками, обновляется оборудование. Инвестиции в модернизацию шахт — $500 млн.

Фото: Правительство РК

В Темиртау он посетил металлургический комбинат Qarmet:

Производство стали выросло на 13%, до 1,5 млн тонн.

Завершается подключение к природному газу.

Идёт строительство коксовых батарей с китайскими партнёрами, запуск — в 2027 году.

Планируется запуск литейно-прокатного комплекса для производства премиальной стали.

Создаётся промышленный пояс малого и среднего бизнеса вокруг комбината. Предприниматели уже получили заказы на $87 млн в год.

Также в Темиртау Олжас Бектенов проверил реконструкцию тепловых сетей. В рамках проекта заменят свыше 8 км труб. Новые трубы лучше сохраняют тепло и обеспечат стабильное отопление в Восточном и Центральном районах города. Бектенов отметил, что подготовка к зиме — под особым контролем, особенно в городах «красной зоны», таких как Темиртау. Акимату поручено завершить все работы до холодов. Министерства энергетики, финансов и нацэкономики должны обеспечить поддержку и финансирование важных инфраструктурных проектов, включая водоснабжение.

В Нуринском районе Премьер-министр посетил молочную ферму «Рамадан». Это современное предприятие будет содержать более 1 000 коров, из них 880 — дойные. Ферма выйдет на полную мощность в 2026 году и будет производить более 9,5 тыс. тонн молока в год. Продукция пойдёт на переработку в регионе и Астане. Планируется создать 70 рабочих мест. Бектенов подчеркнул: при господдержке аграрии должны показывать стабильные результаты, модернизировать хозяйства и участвовать в развитии сёл.

Фото: Правительство РК

Акиматам и Минсельхозу поручено подготовиться к уборочной кампании и сформировать запасы продовольствия. Также нужно не допустить распространения саранчи и защитить посевы.

— Глава государства ставит перед нами задачу по наращиванию промышленного развития. По итогам 5 месяцев текущего года ВВП Казахстана вырос на 6%. При этом мы должны усилить дальнейшую работу по диверсификации структуры экономики. Карагандинская область является ключевым промышленным регионом страны. Важно, что на сегодня мы видим результаты по увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. К этому должны стремиться все предприятия. Импортозамещение — наша ключевая задача. Правительство будет всецело поддерживать развитие таких производств. В свою очередь, бизнесом должны выполняться встречные обязательства в виде внедрения современных технологий, повышения качества выпускаемой продукции и роста экспортного потенциала, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству промышленности и строительства поручено обеспечить стабильную загрузку предприятий и развитие смежных отраслей.