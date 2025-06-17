В Казахстане на станциях измерения веса автомобилей установят видеокамеры

— Министерством транспорта 27 мая 2025 года утверждены изменения в Правила организации работы автоматизированных станций измерения (приказ Министра транспорта № 168) в части оснащения станций обзорной видеокамерой (для минимизации количества актов вандализма).Таким образом, АО «НК „КазАвтоЖол“ и акиматами будет проведена работа по оснащению АСИ обзорными видеокамерами. — говорится в ответе главы кабмина.

Также он отметил, что установление круглосуточной охраны потребует значительных финансовых затрат, связанных с обеспечением надлежащего функционирования такой охраны (зарплата работников, строительство капитального здания для персонала, отвечающего техническим и санитарно-гигиеническим условиям, и т. д.).

— Передачу охраны объектов в ведение Министерства внутренних дел полагаем нецелесообразной, так как основными задачами органов внутренних дел являются охрана общественного порядка и борьба с преступностью. — добавил он.

Касательно внедрения системы цифрового онлайн-мониторинга весоизмерительных комплексов он сообщил, что на сегодня предлагаемый механизм контроля за работой весоизмерительных комплексов уже реализован. По его словам, АСИ, установленные на автомобильных дорогах страны, интегрированы с ИС «Информационно-аналитическая система транспортной базы данных» министерства транспорта, что позволяет получать информацию о работе АСИ в режиме реального времени.

Ранее мы писали, что новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области.