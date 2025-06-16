Новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области

Впервые в Павлодарской области на дороге республиканского значения применяется технология, позволяющая проводить ремонтные работы без демонтажа существующего покрытия. Суть метода заключается в заполнении пустот под плитами специальным материалом, благодаря которому происходит выравнивание и подъем просевших участков.

Фото: КазАвтоЖол

Работы проводятся поэтапно: сначала на полосе движения в сторону Астаны, затем — в направлении Павлодара. Такой подход позволяет минимизировать неудобства для пользователей автодорог и не останавливать движение на всём участке.

Для обеспечения безопасности на месте ремонта установлены все необходимые дорожные знаки и ограждения.

Фото: КазАвтоЖол

— Применение высокотехнологичных решений в сфере дорожного строительства позволяет повысить эффективность ремонта, продлить срок службы покрытия и обеспечить более комфортные и безопасные условия для участников дорожного движения, — отметили в пресс-службе компании.

Ранее мы сообщали, что из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области