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    10:43, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области

    На участке км 1343 автомобильной дороги «Астана — Павлодар» в районе поселка Пограничник начались работы по устранению просадки цементобетонного покрытия с использованием инновационного метода инъекций, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    В Павлодарской области впервые применяют инновационный метод ремонта дороги
    Фото: КазАвтоЖол

    Впервые в Павлодарской области на дороге республиканского значения применяется технология, позволяющая проводить ремонтные работы без демонтажа существующего покрытия. Суть метода заключается в заполнении пустот под плитами специальным материалом, благодаря которому происходит выравнивание и подъем просевших участков.

    Новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области
    Фото: КазАвтоЖол

    Работы проводятся поэтапно: сначала на полосе движения в сторону Астаны, затем — в направлении Павлодара. Такой подход позволяет минимизировать неудобства для пользователей автодорог и не останавливать движение на всём участке.

    Для обеспечения безопасности на месте ремонта установлены все необходимые дорожные знаки и ограждения.

    Новый метод ремонта дороги впервые применяют на трассе в Павлодарской области
    Фото: КазАвтоЖол

    — Применение высокотехнологичных решений в сфере дорожного строительства позволяет повысить эффективность ремонта, продлить срок службы покрытия и обеспечить более комфортные и безопасные условия для участников дорожного движения, — отметили в пресс-службе компании.

    Ранее мы сообщали, что из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Павлодарская область Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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