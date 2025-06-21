Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

В Астане 21 июня временами ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

На западе, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, на севере области гроза. Ночью на востоке области, днем на западе, севере, востоке области шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере области Улытау ожидаются гроза, град, на востоке, в центре области гроза. Ветер юго-западный, западный днем на востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер западный, северо-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный ночью на западе, востоке, юге области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. г.

Днем на западе Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, западный днем на западе области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, западе, юге, днем на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.

21 июня ночью на востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Гроза, на севере, востоке области ночью ожидается шквал, днем град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-18 м/с. На северо-западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге области Абай ожидается гроза. Утром и днем на западе, севере, в центре области гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с, днем 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью гроза, днем на севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом северо-западный днем 15-20, временами 23 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность.

Ночью в южной половине Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный с переходом на северо-восточный ночью в южной половине области порывы 18-23, временами 28 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. 21-25 июня по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.