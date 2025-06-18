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    11:22, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Гигантский кимешек, установленный в Павлодаре, вошёл в международную Книгу рекордов

    В Павлодаре создали 4-метровую инсталляцию, посвящённую священному головному убору казахских женщин — кимешеку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гигантский кимешек, установленный в Павлодаре, вошёл в международную Книгу рекордов
    Фото: Есенжол Исабек

    На центральной набережной Павлодара зафиксирован мегарекорд в отечественной фэшн-индустрии: был представлен гигантский кимешек — традиционный элемент одежды этнокультуры казахских женщин.

    Гигантский кимешек, установленный в Павлодаре, вошёл в международную Книгу рекордов
    Фото: Есенжол Исабек

    — Этот головной убор в традиционной культуре казахского народа носили только замужние женщины. Он символизировал их особый статус в семье и обществе. Автор проекта — известный дизайнер-мастер Гуляим Акумбаева, вдохновившаяся местным фольклором и традициями. Мероприятие организовано РОО «Қазақ аналары — дәстүрге жол» при поддержке акимата города, — сообщили в акимате Павлодара.

    Представители международной организации Global BOOK of RECORDS/GbR официально зарегистрировали огромный головной убор как рекорд и внесли его в новую Книгу мировых рекордов.

    Гигантский кимешек, установленный в Павлодаре, вошёл в международную Книгу рекордов
    Фото: Есенжол Исабек

    Около 200 женщин в белых кимешеках приняли участие в мероприятии, чтобы почтить и популяризировать национальный головной убор.

    Высота инсталляции составляет 3 метра 80 см, передняя часть — 2 метра 35 см. Он украшен серебром, металлическими монетами, а также 2025 бусинами, включая жемчуг и другие драгоценные камни.

    Ранее мы писали, откуда пришли названия казахских национальных украшений.

    Теги:
    Рекорд Регионы Казахстана Павлодар Национальные традиции Павлодарская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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