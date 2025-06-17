В Дубае осталось распределить 134 казахстанских пассажира

— Часть туристов находится в Дубае. Цифры постоянно меняются, но, по последним данным, осталось распределить 134 пассажира. Мы получаем информацию после того, как событие уже состоится. Так как именно авиакомпании Fly Dubai и Air Arabian сбились со своего расписания, то есть они практически больше суток не выполняли рейсы, накопилось количество людей, которых невозможно вывезти даже в случае возобновления рейсов. Поэтому произошли накладки, и часть туристов не смогла вылететь, — объяснила Инна Рей.

Все туркомпании работают в ручном режиме вместе с авиакомпаниями и стараются быстро решать вопрос, заверила спикер. Многие пассажиры постарались выехать пораньше, кто-то изменил маршрут, благодаря чему в авиакомпании появляются места, и формирование рейса происходит очень быстро.

— Беспокоиться не нужно, все организованные туристы, имеющие туркод, находятся под контролем, у них у всех есть возможность обращаться к нам через мобильное приложение «ТУРКОД», сообщать, если они замечают какие-то недостатки в обслуживании. Самое главное нам сейчас сохранять спокойствие и понимать: если авиакомпания принимает решение о том, что вылет состоится, значит, риски все просчитаны, — подчеркнула Инна Рей.

Поэтому, уверяет она, стоит доверять авиа- и туркомпаниям и в случае возникновения какой-либо неординарной ситуации прислушиваться к правилам, которые будут выдаваться представителями туркомпаний на местах.

Напомним, ранее в МИД РК сообщили, что 74 казахстанца выехали из Ирана.