17:34, 17 Июнь 2025 | GMT +5
Китай предоставит странам Центральной Азии грант в размере 1,5 млрд юаней
Грант будет выделен на поддержку значимых проектов по повышению благосостояния населения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита «Центральная Азия — Китай», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Мы готовы в текущем году предоставить странам Центральной Азии безвозмездный грант в размере 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов пяти стран по повышению благосостояния населения и содействию собственному развитию, — сказал он.
Китай также намерен в течение ближайших двух лет предоставить странам Центральной Азии 3 тысяч квот в курсах профподготовки.
Ранее сообщалось, что товарооборот Китая с Центральной Азией достиг $95 млрд.