Китай предоставит странам Центральной Азии грант в размере 1,5 млрд юаней

— Мы готовы в текущем году предоставить странам Центральной Азии безвозмездный грант в размере 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов пяти стран по повышению благосостояния населения и содействию собственному развитию, — сказал он.

Китай также намерен в течение ближайших двух лет предоставить странам Центральной Азии 3 тысяч квот в курсах профподготовки.

Ранее сообщалось, что товарооборот Китая с Центральной Азией достиг $95 млрд.