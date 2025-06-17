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    17:34, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Китай предоставит странам Центральной Азии грант в размере 1,5 млрд юаней

    Грант будет выделен на поддержку значимых проектов по повышению благосостояния населения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита «Центральная Азия — Китай», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Си Цзиньпин
    Фото: Акорда

    — Мы готовы в текущем году предоставить странам Центральной Азии безвозмездный грант в размере 1,5 млрд юаней на поддержку значимых проектов пяти стран по повышению благосостояния населения и содействию собственному развитию, — сказал он.

    Китай также намерен в течение ближайших двух лет предоставить странам Центральной Азии 3 тысяч квот в курсах профподготовки.

    Ранее сообщалось, что товарооборот Китая с Центральной Азией достиг $95 млрд.                                                                                  

    Теги:
    Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Китай КНР Визит Си Цзиньпина Си Цзиньпин
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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