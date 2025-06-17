РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:46, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Товарооборот Китая с Центральной Азией достиг $95 млрд

    О приоритетах дальнейшего экономического сотрудничества с КНР рассказал заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на втором заседании Делового совета «Центральная Азия — Китай» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Китай и Центральная Азия
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Стремительно растут объемы торговли центральноазиатского региона с Китаем. В 2024 году этот показатель достиг 95 млрд долларов, из которых почти половина приходится на Казахстан. Так, двусторонний товарооборот достиг исторической отметки в 44 млрд долл. (по данным ГТУ КНР 43,8 млрд долл. +6,8%). При этом, в ближайшем будущем мы намерены удвоить объем взаимной торговли, — отметил С. Жумангарин.

    По его словам, важным вектором становится электронная коммерция — она открывает новые возможности для оперативного обмена товарами и услугами.

    — Подтверждаем готовность к сотрудничеству в реализации инициативы Председателя КНР по созданию пилотной зоны «электронной коммерции Шелкового пути». У нас уже есть положительный опыт взаимодействия по созданию национальных павильонов на электронных торговых площадках Alibaba и JD.com, — добавил министр.

    Теги:
    Правительство Серик Жумангарин Китай Торговля Экономика Центральная Азия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают