Товарооборот Китая с Центральной Азией достиг $95 млрд
О приоритетах дальнейшего экономического сотрудничества с КНР рассказал заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на втором заседании Делового совета «Центральная Азия — Китай» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Стремительно растут объемы торговли центральноазиатского региона с Китаем. В 2024 году этот показатель достиг 95 млрд долларов, из которых почти половина приходится на Казахстан. Так, двусторонний товарооборот достиг исторической отметки в 44 млрд долл. (по данным ГТУ КНР 43,8 млрд долл. +6,8%). При этом, в ближайшем будущем мы намерены удвоить объем взаимной торговли, — отметил С. Жумангарин.
По его словам, важным вектором становится электронная коммерция — она открывает новые возможности для оперативного обмена товарами и услугами.
— Подтверждаем готовность к сотрудничеству в реализации инициативы Председателя КНР по созданию пилотной зоны «электронной коммерции Шелкового пути». У нас уже есть положительный опыт взаимодействия по созданию национальных павильонов на электронных торговых площадках Alibaba и JD.com, — добавил министр.