Товарооборот Китая с Центральной Азией достиг $95 млрд

— Стремительно растут объемы торговли центральноазиатского региона с Китаем. В 2024 году этот показатель достиг 95 млрд долларов, из которых почти половина приходится на Казахстан. Так, двусторонний товарооборот достиг исторической отметки в 44 млрд долл. (по данным ГТУ КНР 43,8 млрд долл. +6,8%). При этом, в ближайшем будущем мы намерены удвоить объем взаимной торговли, — отметил С. Жумангарин.

По его словам, важным вектором становится электронная коммерция — она открывает новые возможности для оперативного обмена товарами и услугами.