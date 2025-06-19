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    13:15, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Еще на одной трассе в Казахстане из-за жары деформировалось дорожное полотно

    На платном участке автомобильной дороги KZ13-03 «Шымкент — граница РУ (Жибек жолы п/п)» на 763 км (маршрут Ташкент — Шымкент) было оперативно выявлено коробление цементобетонного покрытия, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Еще на одной трассе деформировалось покрытие из-за жары
    Фото: кадр из видео

    Деформация произошла вследствие резкого повышения температуры воздуха до +40/+45°C.

    — На постоянной основе на автодорогах республиканского значения проводятся работы по мониторингу и своевременному выявлению дефектов дорожного полотна. Благодаря системной работе дорожных служб дефект был обнаружен на ранней стадии, что позволило незамедлительно принять меры по устранению. Было мобилизовано 3 единицы дорожной техники и 4 дорожных рабочих, — сообщили в компании.

    Ремонтные работы были выполнены в кратчайшие сроки — в тот же день движение на участке было полностью восстановлено. 

    Ранее из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Шымкент Жара
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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