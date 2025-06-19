Еще на одной трассе в Казахстане из-за жары деформировалось дорожное полотно

Деформация произошла вследствие резкого повышения температуры воздуха до +40/+45°C.

— На постоянной основе на автодорогах республиканского значения проводятся работы по мониторингу и своевременному выявлению дефектов дорожного полотна. Благодаря системной работе дорожных служб дефект был обнаружен на ранней стадии, что позволило незамедлительно принять меры по устранению. Было мобилизовано 3 единицы дорожной техники и 4 дорожных рабочих, — сообщили в компании.

Ремонтные работы были выполнены в кратчайшие сроки — в тот же день движение на участке было полностью восстановлено.

Ранее из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области.