Сенат одобрил закон об амнистии к 30-летию Конституции
Сенат Парламента на пленарном заседании принял закон об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции Республики Казахстан. Документ был инициирован депутатами и направлен на дальнейшую гуманизацию уголовной политики, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отмечается, что такой шаг соответствует международной практике – во многих странах амнистии объявляются к знаковым юбилеям и государственным событиям.
По предварительным расчетам, амнистия охватит свыше 15,1 тыс. человек. Из них:
- около 4,1 тыс. будут полностью освобождены от уголовной ответственности и наказания;
- еще 11 тыс. осужденных смягчат сроки или размеры основного наказания.
Освобождение предусмотрено строго для определенных категорий лиц:
- совершивших уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;
- совершивших преступления средней тяжести — при отсутствии ущерба или при его полном возмещении;
- относящихся к социально уязвимым группам населения.
Закон не распространяется на лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая коррупционные преступления, терроризм и экстремизм; преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие деяния, представляющие серьезную общественную опасность.
Ранее сообщалось, что амнистия коснется лишь четверых из 75 осужденных несовершеннолетних.
Могут ли под амнистию попасть Карим Масимов, Куандык Бишимбаев и Арыстанбек Мухамедиулы - читайте в нашем материале.