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    14:35, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Сенат одобрил закон об амнистии к 30-летию Конституции

    Сенат Парламента на пленарном заседании принял закон об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции Республики Казахстан. Документ был инициирован депутатами и направлен на дальнейшую гуманизацию уголовной политики, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Коллаж: Kazinform

    Отмечается, что такой шаг соответствует международной практике – во многих странах амнистии объявляются к знаковым юбилеям и государственным событиям.

    По предварительным расчетам, амнистия охватит свыше 15,1 тыс. человек. Из них:

    - около 4,1 тыс. будут полностью освобождены от уголовной ответственности и наказания;

    - еще 11 тыс. осужденных смягчат сроки или размеры основного наказания.

    Освобождение предусмотрено строго для определенных категорий лиц:

    - совершивших уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;

    - совершивших преступления средней тяжести — при отсутствии ущерба или при его полном возмещении;

    - относящихся к социально уязвимым группам населения.

    Закон не распространяется на лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая коррупционные преступления, терроризм и экстремизм; преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие деяния, представляющие серьезную общественную опасность.

    Ранее сообщалось, что амнистия коснется лишь четверых из 75 осужденных несовершеннолетних. 

    Могут ли под амнистию попасть Карим Масимов, Куандык Бишимбаев и Арыстанбек Мухамедиулы - читайте в нашем материале

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Пенитенциарная система Общество
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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