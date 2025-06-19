Сенат одобрил закон об амнистии к 30-летию Конституции

Отмечается, что такой шаг соответствует международной практике – во многих странах амнистии объявляются к знаковым юбилеям и государственным событиям.

По предварительным расчетам, амнистия охватит свыше 15,1 тыс. человек. Из них:

- около 4,1 тыс. будут полностью освобождены от уголовной ответственности и наказания;

- еще 11 тыс. осужденных смягчат сроки или размеры основного наказания.

Освобождение предусмотрено строго для определенных категорий лиц:

- совершивших уголовные проступки или преступления небольшой тяжести;

- совершивших преступления средней тяжести — при отсутствии ущерба или при его полном возмещении;

- относящихся к социально уязвимым группам населения.

Закон не распространяется на лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая коррупционные преступления, терроризм и экстремизм; преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие деяния, представляющие серьезную общественную опасность.

Ранее сообщалось, что амнистия коснется лишь четверых из 75 осужденных несовершеннолетних.

Могут ли под амнистию попасть Карим Масимов, Куандык Бишимбаев и Арыстанбек Мухамедиулы - читайте в нашем материале.