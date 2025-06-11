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    11:14, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Возможна ли амнистия для Масимова, Бишимбаева и Мухамедиулы

    В кулуарах Мажилиса журналисты спросили депутата Абзала Куспана, могут ли под амнистию попасть  Карим Масимов, Куандык Бишимбаев и Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Масимов, Бишимбаев и Мухамедиулы
    Коллаж: kaztag.kz; vlast.kz; informburo.kz

    В ответ депутат напомнил, что закон об амнистии касается широкой категории лиц, а не конкретных персоналий.

    — Закон принимается Парламентом в отношении неограниченного круга лиц, мы здесь не можем указывать конкретно фамилии, имена, — сказал Абзал Куспан. — Я лишь могу сказать следующие категории уголовных дел, которые не подлежат амнистии. Это коррупционные — по ним у нас 624 осужденных, террористические — 294 осужденных, экстремистские статьи — 96 человек, пытки — 48 человек.

    Он также уточнил, что амнистия не применяется к рецидивистам и тем, кто совершил преступления в составе организованных преступных групп.

    Напомним, сегодня Мажилис принял закон об амнистии к 30-летию Конституции. 

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Закон и право Карим Масимов Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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