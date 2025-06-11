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    10:22, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Мажилис принял закон об амнистии к 30-летию Конституции

    Мажилис во втором чтении одобрил проект Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Документ разработан во исполнение поручения Главы государства от 1 апреля 2025 года. Целями проекта закона являются гуманизация уголовной политики на основании принципа гуманизма в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан.

    Как ранее сообщал депутат Абзал Куспан, проектом Закона предлагается:

    1.  освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, а именно:
      - совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести,
      - лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие,
      - социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска;
    2. прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта Закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести;
    3. сократить не отбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления;
    4.  для лиц, осужденных за присвоения или растраты вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, сократить сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований;
    5. установить ограничение применения амнистии на криминализированные новые составы уголовных правонарушений, таких как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, преступления, связанные с незаконным разглашением государственных секретов, а также лицам, совершившим коррупционные преступления.

    Вместе с этим, согласно статье 78 Уголовного кодекса, законопроект не будет распространяться на лиц, совершивших особо опасные преступления.


    - С точки зрения социально-экономических последствий от принятия проекта закона ожидается снижение количества лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы за счет освобождения осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, - говорится в заключении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

    Ранее Абзал Куспан рассказал, коснется ли амнистия к 30-летию Конституции коррупционеров. 

    Теги:
    Закон и право 30 лет Независимости Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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