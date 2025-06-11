Мажилис принял закон об амнистии к 30-летию Конституции
Мажилис во втором чтении одобрил проект Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ разработан во исполнение поручения Главы государства от 1 апреля 2025 года. Целями проекта закона являются гуманизация уголовной политики на основании принципа гуманизма в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан.
Как ранее сообщал депутат Абзал Куспан, проектом Закона предлагается:
- освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, а именно:
- совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести,
- лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие,
- социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска;
- прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта Закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести;
- сократить не отбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления;
- для лиц, осужденных за присвоения или растраты вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, сократить сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований;
- установить ограничение применения амнистии на криминализированные новые составы уголовных правонарушений, таких как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, преступления, связанные с незаконным разглашением государственных секретов, а также лицам, совершившим коррупционные преступления.
Вместе с этим, согласно статье 78 Уголовного кодекса, законопроект не будет распространяться на лиц, совершивших особо опасные преступления.
- С точки зрения социально-экономических последствий от принятия проекта закона ожидается снижение количества лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы за счет освобождения осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, - говорится в заключении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
Ранее Абзал Куспан рассказал, коснется ли амнистия к 30-летию Конституции коррупционеров.