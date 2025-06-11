Мажилис принял закон об амнистии к 30-летию Конституции

Документ разработан во исполнение поручения Главы государства от 1 апреля 2025 года. Целями проекта закона являются гуманизация уголовной политики на основании принципа гуманизма в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан.

Как ранее сообщал депутат Абзал Куспан, проектом Закона предлагается:

освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, а именно:

- совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести,

- лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие,

- социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска; прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта Закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести; сократить не отбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления; для лиц, осужденных за присвоения или растраты вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, сократить сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований; установить ограничение применения амнистии на криминализированные новые составы уголовных правонарушений, таких как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, преступления, связанные с незаконным разглашением государственных секретов, а также лицам, совершившим коррупционные преступления.

Вместе с этим, согласно статье 78 Уголовного кодекса, законопроект не будет распространяться на лиц, совершивших особо опасные преступления.



- С точки зрения социально-экономических последствий от принятия проекта закона ожидается снижение количества лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы за счет освобождения осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, - говорится в заключении Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Ранее Абзал Куспан рассказал, коснется ли амнистия к 30-летию Конституции коррупционеров.



