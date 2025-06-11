Стало известно, кого коснется амнистия к 30-летию Конституции

Как сообщил депутат Абзал Куспан, проектом закона предлагается:

освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, а именно:

- совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести,

- лиц, совершивших преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие,

- социально уязвимых лиц, совершивших преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска; прекратить уголовные дела, в том числе не рассмотренные судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести; сократить не отбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления; для лиц, осужденных за присвоения или растраты вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, сократить сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований; установить ограничение применения амнистии на криминализированные новые составы уголовных правонарушений, таких как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, преступления, связанные с незаконным разглашением государственных секретов, а также лицам, совершившим коррупционные преступления.

Вместе с этим, согласно статье 78 Уголовного кодекса, законопроект не будет распространяться на лиц, совершивших особо опасные преступления.

В ходе обсуждения законопроекта об амнистии, депутат Данабек Исабеков задал вопрос, почему молодежь, осужденная за распространение наркотиков, не попадает под амнистию.



— Этот вопрос стоял на повестке дня рабочей группы. Мы обсуждали его не один раз. В этом году внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс, в результате которых наказание для так называемых закладчиков наркотиков было значительно смягчено. При этом мы провели четкое разграничение: ужесточили наказание для организаторов, которые производят и распространяют наркотики, и смягчили — для закладчиков. Благодаря этим изменениям у большинства осужденных по таким статьям появилась возможность условно-досрочного освобождения или возможности смягчения наказания, — пояснил депутат, приведя конкретные данные.

По его словам, по этой статье уже освобождены 415 человек. Еще более 2 тысяч осужденных имеют возможность выйти на свободу, воспользовавшись изменениями в законодательстве.

— Во-вторых, когда мы обсуждали вопрос амнистии в отношении распространителей наркотиков, большинство депутатов выступили против этого. В Казахстане количество преступлений, связанных с наркотиками, не снижается. И отрицать, что закладчики напрямую способствуют этому, мы не можем. Поэтому в этот раз эта категория осужденных под амнистию не попала. Но полностью под амнистию подпадают преступления, предусмотренные частью 1 и 2 статьи 296 Уголовного кодекса. Также в амнистию включена часть 1 статьи 297, — пояснил Абзал Куспан.

Ранее Абзал Куспан рассказал, коснется ли коррупционеров амнистия к 30-летию Конституции.



