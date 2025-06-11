Коснется ли коррупционеров амнистия к 30-летию Конституции

В ходе обсуждения депутат Ермурат Бапи поднял вопрос, который волнует общество: распространяется ли амнистия на осужденных за коррупционные преступления? Он отметил, что коррупция – это серьезная угроза.



– Как мы ее классифицируем: как преступление средней тяжести или как тяжкое? – отметил Бапи.



С ответом выступил депутат Абзал Куспан, представлявший законопроект. Он пояснил, что в статье 4-й проекта четко указаны ограничения: под амнистию не подпадают лица, осужденные за ряд преступлений, включая коррупционные.

По его словам, на сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы наказание за коррупционные преступления отбывают 624 человека. Амнистия в их отношении применяться не будет.

Отметим, что в рамках законопроекта сокращение сроков затронет в общей сложности 11 тысяч человек.