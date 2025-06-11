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    09:43, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Коснется ли коррупционеров амнистия к 30-летию Конституции

    На пленарном заседании Мажилиса Парламента рассматривается проект Закона РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Депутат Мажилиса Ермурат Бапи
    Фото: Мажилис

    В ходе обсуждения депутат Ермурат Бапи поднял вопрос, который волнует общество: распространяется ли амнистия на осужденных за коррупционные преступления? Он отметил, что коррупция – это серьезная угроза. 


    – Как мы ее классифицируем: как преступление средней тяжести или как тяжкое? – отметил Бапи.


    С ответом выступил депутат Абзал Куспан, представлявший законопроект. Он пояснил, что в статье 4-й проекта четко указаны ограничения: под амнистию не подпадают лица, осужденные за ряд преступлений, включая коррупционные.

    По его словам, на сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы наказание за коррупционные преступления отбывают 624 человека. Амнистия в их отношении применяться не будет.

    Отметим, что в рамках законопроекта сокращение сроков затронет в общей сложности 11 тысяч человек. 

    Теги:
    Коррупция Парламент Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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