Амнистия для 11 тысяч человек: Мажилис рассмотрит законопроект

— Законопроект разработан по инициативе депутатов с целью гуманизации уголовной политики на основе принципа гуманизма в честь тридцатилетия Конституции Республики Казахстан. В документе предлагается освободить от наказания лиц, осужденных за преступления, не представляющие серьезной угрозы для государственной безопасности и граждан, в том числе представителей социально уязвимых категорий: несовершеннолетних, женщин с несовершеннолетними детьми, беременных женщин, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, пенсионеров, инвалидов и других, — сообщила член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Снежанна Имашева.

Кроме того, депутат Мажилиса Унзила Шапак в интервью журналистам озвучила предполагаемое число лиц, которые могут быть освобождены.

— Будет освобождено 4,1 тысячи человек. По предварительным расчетам, из уголовно-исполнительных учреждений выйдут около 632 осужденных, еще 3,5 тысячи человек освободят из списков пробационного контроля. Кроме того, для 5,4 тысячи осужденных, находящихся в местах лишения свободы, и 5,5 тысячи человек, стоящих на учете в службе пробации, будет сокращен неотбытый срок наказания. В общей сложности сокращение сроков затронет 11 тысяч человек, — сказала депутат.

По ее словам, амнистия коснется 833 женщины: 109 из них будут освобождены, а 724 получат сокращение срока наказания.