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    11:40, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Амнистия коснется лишь четверых из 75 осужденных несовершеннолетних

    Депутат Абзал Куспан в кулуарах Мажилиса ответил на вопросы журналистов об амнистировании несовершеннолетних, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Абзал Куспан
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Несовершеннолетние лица подпадают под понятие социально уязвимых лиц. В отношении них распространяется амнистия, — отметил депутат.

    По его словам, в  местах лишения свободы отбывают 75 несовершеннолетних.

    — Из них пятеро — девочки, 70 — мальчики. Под амнистию попадают 4 человека, поскольку они в основном отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, — добавил Абзал Куспан.

    Ранее сообщалось, возможна ли амнистия для Масимова, Бишимбаева и Мухамедиулы.  И коснется ли она коррупционеров. 

     

    Теги:
    Закон и право Дети Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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