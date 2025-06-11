11:40, 11 Июнь 2025 | GMT +5
Амнистия коснется лишь четверых из 75 осужденных несовершеннолетних
Депутат Абзал Куспан в кулуарах Мажилиса ответил на вопросы журналистов об амнистировании несовершеннолетних, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Несовершеннолетние лица подпадают под понятие социально уязвимых лиц. В отношении них распространяется амнистия, — отметил депутат.
По его словам, в местах лишения свободы отбывают 75 несовершеннолетних.
— Из них пятеро — девочки, 70 — мальчики. Под амнистию попадают 4 человека, поскольку они в основном отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, — добавил Абзал Куспан.
Ранее сообщалось, возможна ли амнистия для Масимова, Бишимбаева и Мухамедиулы. И коснется ли она коррупционеров.