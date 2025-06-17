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    17:29, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Токаев призвал страны Центральной Азии объединиться в борьбе с киберпреступностью

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на втором саммите «Центральная Азия — Китай» заявил о необходимости совместной борьбы с киберпреступностью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Токаев призвал страны Центральной Азии объединиться в борьбе с киберпреступностью
    Фото: Акорда

    — Казахстан неизменно выступает за то, чтобы Центральная Азия, расположенная в самом сердце Евразии, была эпицентром мира, устойчивой безопасности и позитивного взаимодействия. Мы настроены и далее вносить свой вклад в дело укрепления мира и безопасности, решительно бороться против религиозного экстремизма, терроризма, сепаратизма, наркотрафика, незаконной торговли оружием, незаконной миграции и торговли людьми, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что особого внимания требует противодействие международной киберпреступности.

    — Предлагаем наладить постоянные контакты между руководителями ведомств, ответственных за вопросы кибербезопасности, — заявил Президент Казахстана.

    Ранее в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты сотрудничества Центральной Азии и Китая.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Второй саммит «Центральная Азия – Китай» Сотрудничество Центральная Азия Кибербезопасность
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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