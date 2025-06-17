Токаев призвал страны Центральной Азии объединиться в борьбе с киберпреступностью

— Казахстан неизменно выступает за то, чтобы Центральная Азия, расположенная в самом сердце Евразии, была эпицентром мира, устойчивой безопасности и позитивного взаимодействия. Мы настроены и далее вносить свой вклад в дело укрепления мира и безопасности, решительно бороться против религиозного экстремизма, терроризма, сепаратизма, наркотрафика, незаконной торговли оружием, незаконной миграции и торговли людьми, — отметил Касым-Жомарт Токаев.