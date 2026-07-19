От Шанхая до цифрового тенге: чем запомнилась минувшая неделя в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев встретился с Си Цзиньпином, до выборов в Курултай остается чуть больше месяца, огонь в «Семей орманы» удалось остановить, а футбольный чемпионат мира определил финалистов. Подробный обзор событий последних семи дней в материале корреспондента агентства Kazinform.

Шанхайский маршрут: инвестиции, технологии и общий разговор о глобальном ИИ

Главным политическим событием не только недели, но и последних месяцев стал рабочий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Шанхай. Программа Главы государства объединила переговоры с руководством Китая, круглый стол с крупным бизнесом и Всемирную конференцию по искусственному интеллекту.

Фото: Акорда

На переговорах с Си Президент отметил, что двусторонние связи поднялись на беспрецедентный уровень. Китай остается крупнейшим торговым партнером Казахстана – уже сейчас товарооборот достиг 49 млрд долларов, а объем китайских инвестиций превысил 30 млрд. Си Цзиньпин, в свою очередь, дал высокую оценку реформам в Казахстане. Стороны подписали программу сотрудничества на 2027-2030 годы, а Казахстан напомнил, что два года подряд собирает по 27 млн тонн зерна и готов укреплять продовольственную безопасность региона.

Практическим итогом деловой части визита стал пакет соглашений более чем на 15 млрд долларов. За большой суммой кроются проекты, которые меняют экономическую географию страны. В их числе порт Курык мощностью до 15 млн тонн, первая ГАЭС на 600 МВт, планы по созданию завода аккумуляторов и филиала КазНУ в Сучжоу. Другие инвестиционные инициативы охватили промышленность, логистику и высокие технологии. Сегодня можно заметить, что деловой разговор постепенно смещается от простой торговли сырьем к совместному производству, локализации технологий и созданию новых маршрутов.

Но в Шанхае Казахстан представлял не только будущие стройки. Алатау был обозначен как центр технологий, платформа Smart Cargo – как основа единого цифрового транспортного пространства Евразии, а в Экибастузе презентовали проект Data Center Valley. Особый инвестиционный режим, доступная энергия, суперкомпьютер и лаборатории должны помочь Казахстану стать технологическим хабом, через который будут проходить не только грузы, но и данные. В этой конструкции Экибастуз дает энергетическую базу, Алатау – среду для компаний и специалистов, а транспортные коридоры связывают их с внешними рынками.

Фото: Акорда

На встрече с Xiaomi обсуждались проекты в ИИ, облачные сервисы и умный транспорт. Сама встреча с Xiaomi стала частью более широкой технологической программы. На Всемирной конференции Токаев подчеркнул, что ИИ должен следовать принципам мира, и поддержал концепцию «ИИ для всех». Среди инициатив Казахстана – цифровой мост с Китаем, общие правила тестирования алгоритмов и защита от дипфейков и кибермошенничества. Страна поддержала организацию по ИИ, вошла в число ее государств-учредителей и предложила открыть представительство в Казахстане. Президент также отметил роль Си в технологическом рывке Китая.

Кроме того, на неделе Глава государства поручил начать масштабное строительство школ, медучреждений, жилья и инфраструктуры. Рост в обработке и строительстве дает для этого экономическую базу, но одновременно повышает нагрузку на коммунальные сети и энергетику. Подписанные законы расширили полномочия маслихатов, которые смогут активнее участвовать в бюджетных комиссиях и обсуждении местных планов. Новые правила суррогатного материнства оставляют такую возможность только состоящим в браке гражданам Казахстана. Глава государства поручил согласовать работу Халық кеңесі с госорганами и гражданским обществом, а новому послу – развивать связи с Кыргызстаном. В Дохе Токаев выразил соболезнования Катару, назвав эмира-отца шейха Хамада настоящим другом казахского народа.

До первого Курултая – чуть больше месяца

Чем ближе выборы 23 августа, тем заметнее набирает обороты политическая компания. В новый однопалатный Курултай предстоит избрать 145 депутатов по общенациональному округу.

В ЦИК поступили списки семи партий, включающие 546 кандидатов.

Фото: партия «Әділет»

Самый крупный список из 186 человек представила партия «Әділет». На неделе зарегистрированы ОСДП и «Ақ жол», а после завершения регистрации вечером 23 июля начнется агитация. Кампания станет первой практической проверкой новой политической конструкции.

Организация выборов потребует 34,3 млрд тенге, будут работать 10 674 участка и более 70 тыс. членов комиссий. Уже аккредитованы 76 наблюдателей. На неделе партиям также напомнили о 30-процентной квоте, которая должна соблюдаться не только в списках, но и при распределении мандатов. Для избирателей с особыми потребностями подготовят доступные участки, сурдоперевод, трафареты Брайля и инватакси.

Параллельно идет разговор о качестве будущей законодательной власти. Курултай должен стать площадкой диалога, а законы – опираться на науку и аналитику. В однопалатной модели решения будут проходить меньше согласовательных ступеней, а значит, возрастет ответственность каждого депутата и значение качественной экспертизы. Для цифрового парламента предложена карточка законопроекта, позволяющая увидеть инициатора, заключения, поправки и результаты голосования.

Бюджет, энергетика и новая сборка институтов

Если снова говорить о внешней политике, то стоит отметить, что Казахстан подписал конвенцию о медиации, расширив участие в механизмах мирного урегулирования споров.

Вместе с Азербайджаном страна намерена построить терминал в Аляте, который должен ускорить движение грузов по Транскаспийскому маршруту.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

В начале недели Правительство подвело итоги исполнения бюджета. Поступления превысили 11,4 трлн тенге, а республиканский бюджет немного опередил план. Менее спокойным оказался разговор об энергетических стройках Алматы. Готовность ТЭЦ-3 достигла лишь 26%, и Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил о личной ответственности за срыв сроков.

– Если не закончите до конца года, будет рассматриваться вопрос о вашей личной ответственности, – предупредил премьер.

Промышленному блоку поручено повысить загрузку металлургии, расширить переработку внутри страны и линейку готовой продукции.

Рост без нефтяной тяги и деньги нового поколения

Экономика Казахстана за полугодие выросла на 4,1%, причем ненефтяной сектор прибавил более 5%, тогда как добыча нефти сократилась на 8,4%.

Коллаж: Kazinform

Более 80% прироста обеспечили обработка, строительство, торговля и транспорт. Выпуск обрабатывающей промышленности впервые оказался выше результата горнодобывающего сектора. Это пока не означает окончательного ухода от сырьевой зависимости, но показывает, что структура роста постепенно становится разнообразнее.

Годовая инфляция снижается девятый месяц, но в июне все еще составляла 10,3%. Тенге с начала года укрепился на 5,1%. Нацбанк связывает это с жесткой денежно-кредитной политикой, спросом нерезидентов на государственные бумаги и внешней конъюнктурой.

На неделе правительство сообщило, что инвестиции в основной капитал превысили 9,5 трлн тенге, причем 87% вложений обеспечил частный сектор. На Казахстан пришлось 89% greenfield-проектов Центральной Азии. Особенно быстро росли вложения в связь, обработку и энергетику – отрасли, от которых зависит дальнейшая диверсификация.

В налоговой повестке базовые ставки нового кодекса предусматривают КПН 20%, 25% для банков и НДС 16% с отдельными пониженными ставками.

Еще заметнее меняется повседневная финансовая инфраструктура. С 18 июля цифровой тенге получил статус законного платежного средства. Выпускать его будет Нацбанк, а операции пройдут через специальные цифровые счета. Банки запустили единый QR и переводы по номеру телефона, снимая прежнюю зависимость платежа от конкретного приложения. Нацбанк также предложил временно инвестировать неиспользованные выплаты «Нацфонда – детям», а позднее переводить их на добровольные пенсионные счета.

Дождь по заказу и цифровые права

В Туркестанской области испытывают искусственный дождь, который должен помочь наполнению водохранилищ и орошению 911 тыс. гектаров.

Коллаж: Kazinform/ИИ

Метод не создает облака из ничего – реагенты воздействуют лишь на подходящие естественные системы. В Китае похожим термином назвали системы охлаждения крыш и остановок, способные снижать температуру при меньшем энергопотреблении. Пока казахстанский эксперимент связан прежде всего с водой для полей и водохранилищ, но китайский опыт показывает, что у «искусственного дождя» может быть гораздо больше применений. Остается увидеть, какие из них приживутся у нас.

Фото: Qarmet

Другой важной темой, обсуждаемой на неделе, стали кадры для АЭС, которые на этапе сооружения составят до 15 тыс. работников, а для постоянной эксплуатации потребуется около 1,8 тыс. специалистов. Эти цифры вновь выводят на первый план подготовку инженеров, строителей и атомщиков задолго до запуска станции. Казахстанские университеты тем временем превращают ИИ-разработки в продукты. Так, дроны ищут дефекты солнечных панелей, цифровые системы следят за безопасностью шахт, медицинские платформы помогают врачам, а стартап с сенсорными нано-стельками на неделе вошел в число лучших инноваций WIPO Global Awards.

Новый Цифровой кодекс закрепил право управлять личными данными, ограничивать их обработку и требовать пересмотра решений алгоритмов. По сути, у человека появляется возможность оспорить автоматический вердикт системы, если он затрагивает его права.

В четверг казахстанские разработчики рассказали, что ISSAI Voice Studio умеет дублировать речь, сохраняя тембр и эмоции. Тем временем астраномы нашли возможную обитаемую планету в 25 световых годах от Земли, хотя наличие атмосферы и воды еще предстоит доказать.

Судебная хроника: пожизненные сроки и цена безответственности

В Атырау Султан Сарсемалиев получил пожизненный срок за убийство четырех членов семьи. В Акмолинской области пожизненно осудили мужчину, признанного виновным в убийстве девочки.

Фото: Министерство транспорта РК

Впервые в стране вынесен уголовный приговор за плохое содержание дороги, повлекшее аварию с пятью погибшими. Решение пока не вступило в силу, но сам процесс создает важный прецедент ответственности дорожных служб. В Астане руководитель клиники получил срок за хищение средств ОСМС, там следствие выявило более 15 тыс. фиктивных прикреплений и ущерб свыше 79 млн тенге. В Акмолинской области суд рассматривает дело ОПГ с ущербом 3,6 млрд. По версии обвинения, уязвимых людей использовали для оформления кредитов.

Бозжыра в кадре, казахские песни в Мадриде и спор вокруг стадиона

Казахстанские пейзажи вновь становятся частью большого кино. Джеки Чан прибыл на съемки в Мангистау, где одной из главных локаций фильма «Доспехи Бога-4: Ультиматум» станет Бозжыра.

Фото: акимат Мангистауской области

Для региона это возможность показать природные ландшафты мировой аудитории. Интерес к наследию растет и внутри страны – так, за полгода музеи-заповедники приняли 784 тыс. посетителей.

Культурный обмен двигался в обе стороны. Поклонники Димаша встретились с диаспорой в Мадриде, знакомясь через музыку с языком и традициями Казахстана. K-pop-группа Kandis, исполнившая песню «Кеш мені» на корейском языке, выступит на Comic Con Astana.

Интересно, что специалисты рассказывают о том, что развитие креативной индустрии свяжут с детским контентом, анимацией, книгами и региональными хабами.

Самой громкой афишей остается концерт Канье Уэста, заявленный на 14 августа. Однако мероприятие на Центральном стадионе оказалось не согласовано с «Кайратом». Футбольный календарь оставляет мало времени для восстановления газона, поэтому спор идет не только о расписании, но и о сохранности поля.

Экзамены, вода и сахар перед сезоном варенья

В водном хозяйстве строительство и реконструкция объектов должны создать 975 рабочих мест и еще 1 866 временных. План включает новые и обновленные водохранилища, а также ремонт тысяч километров каналов.

Фото: Министерство науки и высшего образования

В образовании подвели итоги основного ЕНТ. Около 233 тыс. человек совершили 422 тыс. попыток, порог преодолели 76% участников, двое набрали максимальные 140 баллов. Также нам рассказали, что к учебному году обновят школьные учебники для третьих классов и по всемирной истории для седьмых. В действующих изданиях нашли более 700 ошибок.

А в потребительской повестке героем недели стал сахар. Мы сравнили цены по городам и оказалось, что стоимость заметно зависит от региона, упаковки и формата продажи. Минсельхоз объяснил региональное подорожание сезонным спросом, напомнил о запасах на три месяца и хорошем прогнозе по сахарной свекле. Нового резкого скачка ведомство не ожидает.

Неделя большого огня

Самая тревожная история недели развернулась в «Семей орманы». Утром 16 июля вспыхнул пожар.

Фото: Минэкологии

Тушение осложняли жара, ветер и высший класс пожарной опасности. Из расположенного рядом лагеря эвакуировали 190 детей и 20 взрослых – самых маленьких выносили на руках. Площадь огня достигла 60 гектаров. Премьер поручил усилить тушение, а группировку сил пришлось увеличить до 600 человек. В операции участвовали спасатели, лесники, полиция, военные, медики и авиация из нескольких регионов. Ночью огонь локализовали, а к утру открытое горение ликвидировали. На проливке отдельных очагов оставались 769 человек, 191 единица техники и восемь вертолетов.

И это был не единственный тревожный сигнал. Аномальная жара увеличила число пожаров. Так, за сутки в пяти регионах зарегистрировали семь возгораний. В Катон-Карагае огонь поднялся выше 1 400 метров, где не было дорог и источников воды. Несмотря на сложный рельеф, пожар локализовали на площади 3,7 гектара.

Аргентина против Испании и казахстанский еврокубковый отсев

Спортивная неделя жила чемпионатом мира по футболу. Испания обыграла Францию – 2:0 и не позволила сопернику выйти в третий финал подряд. Аргентина уступала Англии, но в концовке забила дважды – Лионель Месси сделал две передачи, а победный мяч Лаутаро Мартинес отправил в ворота уже в добавленное время. Так действующие чемпионы вышли в финал.

Фото: Gemini Generated Image

Матч Аргентина – Испания станет встречей чемпионов. Действующий обладатель кубка мира сыграет с чемпионом Европы. Команды еще никогда не встречались в финале мирового первенства. Для Аргентины это шанс первой со времен Бразилии 1962 года защитить мировой титул, для Испании – вернуть кубок после победы 2010-го. Игра начнется 20 июля в 00:00 по времени Казахстана.

Для казахстанских клубов еврокубковая неделя получилась контрастной. «Кайрат» победил черногорскую «Сутьеску» 2:0 в гостях, выиграл противостояние с общим счетом 4:1 и продолжил путь в Лиге чемпионов. Следующим соперником алматинцев станет кипрская «Омония». «Астана» уступила «Динамо Сити» в дополнительное время, а «Елимай» пропустил на последней минуте и проиграл «Алашкерту» по пенальти. Оба клуба покинули Лигу конференций.