Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Председателя Си Цзиньпина за приглашение принять участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, отметив символичность проведения данного мероприятия в Шанхае — «жемчужине Востока».

Касым-Жомарт Токаев поздравил Председателя КНР со 105-летием со дня основания Коммунистической партии Китая.

— Китай обладает огромным авторитетом в международном сообществе, его достижения получили признание во всем мире. Сегодня мы все с большим интересом наблюдаем за впечатляющими изменениями, происходящими в Вашей стране. Считаю, что это, прежде всего, результат Вашего дальновидного руководства и неустанного труда. Я глубоко уважаю Вас как сильного лидера, ведущего свой народ вперед, и как мудрого политика глобального масштаба. Мы всегда готовы поддерживать Ваши благородные инициативы. Казахстан неизменно заинтересован во всестороннем укреплении вечного и стратегического партнерства с Китаем. За последние годы политический диалог между нашими государствами значительно активизировался, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, в торгово-экономической сфере достигнуты большие успехи.

Фото: Акорда

Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. На сегодняшний день КНР инвестировала в экономику нашей страны 30 миллиардов долларов. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 49 миллиардов долларов. Сейчас в Казахстане успешно работают более 8,5 тысячи китайских компаний.



Реализуются крупные совместные проекты в различных секторах экономики, в том числе в промышленности, энергетике, газохимии, машиностроении и сельском хозяйстве.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что с каждым годом крепнут культурно-гуманитарные связи.

— В прошлом году Казахстан посетили более 1 миллиона граждан Китая. В столицах двух стран открылись культурные центры. В нашей стране успешно функционируют мастерские Лу Баня. Это является еще одним свидетельством дружбы и взаимного доверия, сложившихся между двумя народами, — подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание на высокий уровень взаимодействия на международной арене.

Два государства придерживаются схожих позиций по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности.

В частности, налажены эффективные контакты в рамках ООН, ШОС, СВМДА, а также формата «Центральная Азия — Китай».

Напомним, что накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай.

Сегодня Президент Казахстана встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае.

В рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами.

Стало известно, что первый в ЦА завод по выпуску аккумуляторных батарей появится в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание в рамках данного визита Соглашения о совместной разработке проекта по строительству первой в Казахстане гидроаккумулирующей электростанции.