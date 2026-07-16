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    Китайская компания построит многофункциональный порт Курык мощностью до 15 млн тонн

    Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров группы компании Guoyou Юй Бояна, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Китайская компания построит многофункциональный порт Курык мощностью до 15 млн тонн
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель совета директоров Guoyou Materials Industry Group Co., Ltd Юй Боян обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере портовой инфраструктуры.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан ставит перед собой амбициозную цель — стать полноценным Евразийским транспортным хабом.

    В данном контексте Президент приветствовал инициативу по созданию мультимодального портового хаба на территории Казахстана.

    Компания Guoyou Materials Group планирует реализовать проект «Строительство многофункционального порта Курык в Мангистауской области».

    В первый год осуществления проекта корпорация планирует довести пропускную способность до 15 млн тонн.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что реализация столь масштабного проекта позволит развить интегрированную морскую и железнодорожную логистику, увеличить пропускную способность транспортной инфраструктуры региона, расширить экспортные и транзитные возможности Казахстана.

    Китайская компания построит многофункциональный порт Курык мощностью до 15 млн тонн
    Фото: Акорда

    В свою очередь Юй Боян рассказал Главе нашего государства о деталях проекта и поделился своим видением будущего морских перевозок на Каспии.

    В ходе беседы также было отмечено, что создание портового хаба обеспечит долгосрочный социально-экономический эффект, включая создание рабочих мест, развитие кадрового потенциала отрасли, использование казахстанских товаров и услуг.

    Напомним, что накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай.

    Китайская компания построит многофункциональный порт Курык мощностью до 15 млн тонн
    Фото: Акорда

    Сегодня Президент Казахстана встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае.

    В рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами.

    Стало известно, что первый в ЦА завод по выпуску аккумуляторных батарей появится в Казахстане.

    Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание в рамках данного визита Соглашения о совместной разработке проекта по строительству первой в Казахстане гидроаккумулирующей электростанции.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Китай КНР Строительство Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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