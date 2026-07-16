Китайская компания построит многофункциональный порт Курык мощностью до 15 млн тонн
Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров группы компании Guoyou Юй Бояна, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель совета директоров Guoyou Materials Industry Group Co., Ltd Юй Боян обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере портовой инфраструктуры.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан ставит перед собой амбициозную цель — стать полноценным Евразийским транспортным хабом.
В данном контексте Президент приветствовал инициативу по созданию мультимодального портового хаба на территории Казахстана.
Компания Guoyou Materials Group планирует реализовать проект «Строительство многофункционального порта Курык в Мангистауской области».
В первый год осуществления проекта корпорация планирует довести пропускную способность до 15 млн тонн.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что реализация столь масштабного проекта позволит развить интегрированную морскую и железнодорожную логистику, увеличить пропускную способность транспортной инфраструктуры региона, расширить экспортные и транзитные возможности Казахстана.
В свою очередь Юй Боян рассказал Главе нашего государства о деталях проекта и поделился своим видением будущего морских перевозок на Каспии.
В ходе беседы также было отмечено, что создание портового хаба обеспечит долгосрочный социально-экономический эффект, включая создание рабочих мест, развитие кадрового потенциала отрасли, использование казахстанских товаров и услуг.
Напомним, что накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай.
Сегодня Президент Казахстана встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае.
В рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами.
Стало известно, что первый в ЦА завод по выпуску аккумуляторных батарей появится в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание в рамках данного визита Соглашения о совместной разработке проекта по строительству первой в Казахстане гидроаккумулирующей электростанции.