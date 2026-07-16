Президент: Казахстан должен стать ключевым транспортным хабом Евразии

– Казахстан должен стать основным транспортно-логистическим хабом, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. Это наша стратегическая цель. Сейчас по территории страны проходит 13 международных транспортных коридоров. Около 85% железнодорожных перевозок между Китаем и Европой осуществляется через Казахстан. За последние пятнадцать лет государство инвестировало более 35 миллиардов долларов в развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Мы прокладываем новые железнодорожные линии и увеличиваем возможности транспортировки грузов по Транскаспийскому маршруту, или «Среднему коридору». В XXI веке недостаточно измерить конкурентоспособность транспортного коридора по качеству инфраструктуры. Успех таких проектов в настоящее время зависит, прежде всего, от скорости обмена данными, уровня цифровой интеграции и прозрачности логистики. Поэтому мы закладываем основу единой цифровой экосистемы в сфере международных грузовых перевозок. Главным проектом Казахстана в этой области является платформа Smart Cargo. Это единое цифровое окно, объединяющее таможенные, логистические и коммерческие услуги в общую цифровую среду. Главная цель – формирование единого цифрового транспортного пространства Евразии. Одним словом, мы должны создать пространство, в котором товары будут пересекать границу так же быстро и эффективно, как данные передаются через цифровую сеть. Считаю, что Казахстан и Китай могут совместно установить новые глобальные стандарты, повышающие эффективность международной торговли. Приглашаю китайские компании, работающие в сфере технологий, логистики, и инвесторов в сфере инфраструктуры принять активное участие в реализации этой масштабной инициативы, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.