Первую в Казахстане гидроаккумулирующую электростанцию построят в Алматинской области
Касым-Жомарт Токаев принял президента China Communications Construction Company Чжан Биньнаня, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи был обсужден ход реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение для укрепления транспортно-логистического и энергетического потенциала нашей страны.
Глава государства отметил, что за годы работы в Казахстане СССС зарекомендовала себя как надежный и профессиональный партнер, успешно реализующий сложные инфраструктурные решения.
Президент обратил внимание на стратегическую важность строительства железнодорожной линии Бахты — Аягоз, которая поможет существенно увеличить объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем.
Кроме того, была отмечена важность создания совместного предприятия по проведению дноуглубительных работ в акватории Каспийского моря.
Глава государства выразил уверенность в том, что создание совместного предприятия позволит также сформировать региональный центр, который сможет оказывать услуги по обеспечению безопасного мореплавания в странах Каспийского региона и за его пределами.
Собеседники также обсудили перспективные инициативы в энергетической сфере.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание в рамках данного визита Соглашения о совместной разработке проекта по строительству первой в Казахстане гидроаккумулирующей электростанции.
По его словам, данный объект укрепит надежность национальной энергосистемы.
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируется возвести с участием дочерней компании СССС — China International Water & Electric Corporation — в долине реки Каргалы в Алматинской области.
Напомним, что накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай.
Сегодня Президент Казахстана встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае.
В рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами.
Стало известно, что первый в ЦА завод по выпуску аккумуляторных батарей появится в Казахстане.