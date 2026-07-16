Первую в Казахстане гидроаккумулирующую электростанцию построят в Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев принял президента China Communications Construction Company Чжан Биньнаня, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи был обсужден ход реализации совместных проектов, имеющих стратегическое значение для укрепления транспортно-логистического и энергетического потенциала нашей страны.

Глава государства отметил, что за годы работы в Казахстане СССС зарекомендовала себя как надежный и профессиональный партнер, успешно реализующий сложные инфраструктурные решения.

Президент обратил внимание на стратегическую важность строительства железнодорожной линии Бахты — Аягоз, которая поможет существенно увеличить объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем.

Кроме того, была отмечена важность создания совместного предприятия по проведению дноуглубительных работ в акватории Каспийского моря.

Фото: Акорда

Глава государства выразил уверенность в том, что создание совместного предприятия позволит также сформировать региональный центр, который сможет оказывать услуги по обеспечению безопасного мореплавания в странах Каспийского региона и за его пределами.

Собеседники также обсудили перспективные инициативы в энергетической сфере.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание в рамках данного визита Соглашения о совместной разработке проекта по строительству первой в Казахстане гидроаккумулирующей электростанции.

По его словам, данный объект укрепит надежность национальной энергосистемы.

Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируется возвести с участием дочерней компании СССС — China International Water & Electric Corporation — в долине реки Каргалы в Алматинской области.

Напомним, что накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай.

Сегодня Президент Казахстана встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае.

В рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами.

Стало известно, что первый в ЦА завод по выпуску аккумуляторных батарей появится в Казахстане.