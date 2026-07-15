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    Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Шанхай

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Шанхай
    Фото: Акорда

    Завтра запланированы переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Шанхай
    Фото: Акорда

    Кроме того, состоится круглый стол с руководителями ведущих китайских компаний.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Шанхай
    Фото: Акорда

    17 июля Президент примет участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), посвященной теме «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего».

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Шанхай
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Китай КНР Международные отношения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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