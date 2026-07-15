Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Шанхай

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Завтра запланированы переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Фото: Акорда

Кроме того, состоится круглый стол с руководителями ведущих китайских компаний.

Фото: Акорда

17 июля Президент примет участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), посвященной теме «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего».