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    Более 784 тысяч человек посетили музеи-заповедники Казахстана за полгода

    Музеи-заповедники Казахстана за первые шесть месяцев 2026 года посетили 784 122 человека, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

    Мавзолей Жошы хана
    Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

    За этот период на объектах культурного наследия было проведено 7638 экскурсий, организовано 198 выставок, а также реализованы научные и просветительские проекты.

    Музеи-заповедники продолжают играть важную роль в развитии культурного туризма страны. Их маршруты объединяют археологические памятники, мемориальные комплексы, исторические объекты и локации под открытым небом.

    музеи-заповедники
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Среди популярных направлений — Улытау с маршрутами к мавзолеям Жошы хана и Алаша хана, комплексы Теректі-Әулие и Әулиетау, Туркестан с музеем-заповедником «Әзірет Сұлтан», а также Тамгалы, где расположены тысячи древних петроглифов.

    Помимо экскурсионной деятельности, музеи-заповедники продолжили работу по сохранению историко-культурного наследия. На объектах проводились научные исследования, реставрационные и профилактические работы.

    Музеи-заповедники
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    В частности, специалисты изучили состояние вентиляционных шахт в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави, что необходимо для поддержания стабильного состояния конструкции памятника. На городище Сарайшық были проведены научно-реставрационные работы с восстановлением захоронений.

    За отчетный период состоялись четыре научные конференции и реализованы четыре исследовательских проекта.

    Сотрудники музеев-заповедников «Есік» и «Берел» прошли зарубежные стажировки и приняли участие в экспедициях в Турции, Польше и Китае для изучения архивных материалов.

    По итогам научной работы подготовлено девять статей, в том числе для международных научных баз и профильных изданий. Также заключено 25 меморандумов о сотрудничестве, включая соглашения с зарубежными партнерами.

    Представители музеев-заповедников приняли участие в международных форумах в Анкаре, Сиане, Якутске и Астане. За вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия специалисты отрасли были отмечены десятью государственными наградами.

    Как сообщалось ранее, казахстанские музеи будут сотрудничать со Смитсоновским институтом.

    Минкультуры и информации Внутренний туризм Музеи
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор