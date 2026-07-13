Развитие водной инфраструктуры обеспечит создание 975 постоянных рабочих мест в Казахстане

В соответствии с Комплексным планом развития водной отрасли Министерство водных ресурсов и ирригации реализует ряд проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений по всей территории Казахстана, передает Kazinfom.

Как сообщили в ведомстве, в результате будут созданы 975 постоянных и 1866 временных рабочих мест. Данная мера направлена на обеспечение безопасной эксплуатации водохозяйственных объектов и эффективного использования водных ресурсов.

— Создание рабочих мест позволит улучшить условия жизни в регионах. В особенности, в сельской местности. Развитие водохозяйственной инфраструктуры также позволит привлечь в отрасль новые квалифицированные кадры. На сегодня по водным специальностям обучаются порядка 2,7 тыс. студентов. Продолжает расти число учащихся, проходящих производственную практику в филиалах РГП «Казводхоз». Также ежегодно реализуются меры по повышению заработной платы работников отрасли, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, что утвержденным в 2024 году Комплексным планом развития водной отрасли предусмотрено строительство 42 новых и реконструкция 37 действующих водохранилищ, а также модернизация 14,5 тыс. км каналов.



На сегодня начались работы по строительству трех новых водохранилищ. Близится к завершению строительство двух водохранилищ в Туркестанской области. Кроме того, Министерством завершена подготовка проектной документации на строительство еще двух водохранилищ. Параллельно разрабатываются документы на строительство 13 объектов.

Министерством также выполнена реконструкция пяти водохранилищ. Завершена разработка проектной документации на реконструкцию восьми водохранилищ. Подготавливаются документы по 18 объектам.

В 2024–2025 годах завершены работы по реконструкции и модернизации порядка 1,5 тыс. км каналов. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 962 км каналов, что позволит улучшить водообеспечение около 200 тыс. га орошаемых земель.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Германия запускают новые проекты по сохранению водных ресурсов.