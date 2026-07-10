Казахстан и Германия запускают новые проекты по сохранению водных ресурсов

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов встретился с руководителем программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) доктором Каролиной Милов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Стороны обсудили дальнейшую реализацию совместных проектов, в том числе вопросы финансовой поддержки со стороны GIZ в оснащении Ситуационно-аналитического центра НАО «Национальная гидрогеологическая служба Казгидрогеология» оборудованием и программным обеспечением для управления подземными водными ресурсами.

Кроме того, обсуждены перспективы расширения взаимодействия в рамках проекта «Европейский Союз за устойчивую Центральную Азию: совместные действия и сотрудничество по воде, энергетике и изменению климата».

Рассмотрены итоги реализации проекта «Экономь воду — сохраняй будущее!» в городе Кызылорде. При достижении договорённостей проект планируется масштабировать на другие южные регионы Казахстана с 2027 года.

— Германия — надежный партнер Казахстана в водной сфере. Совместные проекты — от управления подземными водными ресурсами до внедрения культуры водосбережения — дают практические результаты, и мы намерены последовательно расширять это взаимодействие, — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

Также представители GIZ подтвердили готовность продолжить оказание Министерству экспертной и технической поддержки, в том числе при разработке бассейновых планов управления водными ресурсами.

Ранее сообщалось, что более 29 тысяч человек работают в сфере водного хозяйства Казахстана.