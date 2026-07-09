Более 29 тысяч человек работают в сфере водного хозяйства Казахстана

Сегодня, 9 июля, в Казахстане отмечается День работников водного хозяйства. Сегодня в сфере водного хозяйства страны трудятся более 29 тысяч человек, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

В центральном аппарате Министерства работают 176 человек, в Комитете водного хозяйства — 37 человек, в Комитете по регулированию, охране и использованию водных ресурсов и бассейновых водных инспекциях трудятся 222 специалиста.

— В РГП «Казводхоз» работают 9889 человек, в НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» — 65 человек. В Национальной гидрогеологической службе «Казгидрогеология» трудятся 368 специалистов, в Казахском НИИ водного хозяйства — 101 специалист. В ТОО «SK Water Solutions» работают 45 человек, в региональных государственных учреждениях — 9 человек, — сообщили в Минводы и ирригации РК.

С профессиональным праздником работников водного хозяйства Казахстана поздравил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

— Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с Днем работников водного хозяйства! Искренне желаю каждому из вас крепкого здоровья, сил, профессиональных успехов и личного счастья. Ваш упорный труд обеспечивает водную безопасность страны и способствует устойчивому развитию важнейших отраслей экономики — сельского хозяйства и промышленности. Вашими усилиями осуществляется безопасный пропуск паводков и стабильная подача воды в вегетационный период, а также устойчивая работа гидротехнических сооружений. Ваш труд не остается незамеченным. Наше министерство продолжит последовательную работу по повышению статуса специалистов-водников, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Со дня создания Министерство водных ресурсов и ирригации уделяет особое внимание повышению статуса специалистов водного хозяйства и улучшению условий их труда. Так, за последние 2,5 года заработная плата работников РГП «Казводхоз» увеличена в среднем в два раза.

Также была учреждена новая государственная награда — звание «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері».

— Внедряются меры социальной поддержки. Например, в 2024 году водные специальности были впервые включены в государственную программу «С дипломом — в село». На сегодня несколько специалистов Жамбылского филиала «Казводхоза» получили подъемные выплаты. А в прошлом году шесть специалистов отрасли стали участниками ипотечной программы «Наурыз жұмыскер», — говорится в сообщении.

В 2025 году филиалам РГП «Казводхоз» было выделено 576 единиц техники. Дополнительно на тарифные средства было приобретено 135 единиц. Это позволило обновить парк техники предприятия на 27%. Кроме того, 435 сезонных работников «Казводхоза» были обеспечены постоянными рабочими местами.

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