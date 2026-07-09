Как Казахстан модернизирует водное хозяйство

На фоне изменения климата и растущего дефицита водных ресурсов значение воды для Казахстана продолжает возрастать. Вместе с этим усиливается и роль специалистов, отвечающих за ее рациональное использование. Ко Дню работников водного хозяйства агентство Kazinform подготовило обзор ключевых реформ, достижений и актуальных проблем отрасли.

От дефицита к эффективному управлению

В последние годы изменение климата, сокращение ледников, зависимость от трансграничных рек и рост спроса на воду со стороны сельского хозяйства превратили вопрос водной безопасности в Казахстане в проблему национального уровня. По прогнозам экспертов, если нынешняя тенденция сохранится, то к 2030 году дефицит воды в стране может достигнуть 15 млрд кубических метров.

Учитывая эти вызовы, государство приступило к комплексной модернизации водохозяйственной отрасли. За последние годы здесь начались масштабные реформы, охватывающие законодательное, инфраструктурное и технологическое направления. Принят новый Водный кодекс, продолжается модернизация ирригационной инфраструктуры. Внедряются цифровые системы управления, расширяется применение водосберегающих технологий. Наряду с этим приоритетное внимание уделяется подготовке кадров и внедрению международного опыта.

Инфографика: Kazinform

Вместе с тем обеспечение водной безопасности не ограничивается внутренними реформами. Одна из ключевых особенностей водных ресурсов Казахстана заключается в том, что значительная их часть формируется за пределами страны. Сегодня лишь 55,7% водных ресурсов образуется на территории республики, тогда как остальные 44,3% поступают по трансграничным рекам из Китая, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Эта особенность напрямую влияет на систему управления водными ресурсами. В Казахстане управление ими осуществляется по бассейновому принципу и охватывает восемь водохозяйственных бассейнов. При этом уровень обеспеченности водой в них существенно различается. Если Иртышский и Балхаш-Алакольский бассейны обладают значительными запасами воды, то в бассейне Нура-Сарысу запасы воды ограничены. Южные и западные регионы страны напрямую зависят от объемов воды, поступающих из соседних государств.

По словам эксперта клуба Qazaq Expert Club по водной политике Куаныша Узбекова, поскольку Казахстан расположен в нижнем течении трансграничных рек, проведение эффективной водной политики совместно с соседними государствами имеет стратегическое значение.

— Около половины речного стока нашей страны формируется за пределами территории республики. Поэтому выработка долгосрочной и взаимовыгодной водной политики с соседними государствами — требование времени, — говорит эксперт.

Фото: из личного архива К. Узбекова

Наряду с зависимостью от трансграничных водных ресурсов все более заметное влияние на водные запасы оказывает изменение климата. По данным ученых, объем ледников горной системы Тянь-Шань за последние десятилетия значительно сократился. В дальнейшем это может повлиять на естественное питание рек.

В связи с этим Минводы Казахстана относит к числу основных рисков глобальное потепление, деградацию ледников, увеличение водопотребления в верхнем течении трансграничных рек, а также зависимость экономики от водных ресурсов.

Основным потребителем воды остается сельское хозяйство. В 2024 году на нужды этой отрасли было использовано около 60% всего объема забранной воды. По словам специалистов, проблема заключается не только в объеме водных ресурсов, но и в эффективности их использования. Из-за изношенных оросительных систем и потерь в открытых каналах значительная часть воды теряется еще до того, как достигает сельскохозяйственных угодий. Поэтому сегодня главная задача заключается в том, чтобы максимально эффективно управлять имеющимися водными ресурсами и обеспечить рациональное использование каждого кубического метра воды.

Рекордные инвестиции: какие проекты уже реализуются?

Результаты реформ, направленных на обеспечение водной безопасности, прежде всего отражаются в объемах финансирования, выделяемого отрасли. За последние два года инвестиции, привлеченные в водное хозяйство, достигли рекордного уровня, а развитие инфраструктуры заметно ускорилось.

Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, только в 2025 году в основной капитал водного хозяйства было привлечено около 400 млрд тенге инвестиций. Это на 22% выше запланированного показателя.

— За последние два года объем инвестиций, вложенных в отрасль, составил 676,7 млрд тенге. Это превышает показатель предыдущих трех лет. Основная часть средств была направлена на модернизацию ирригационной инфраструктуры. За этот период около 1500 километров оросительных каналов были облицованы бетоном, а объем механизированной очистки каналов увеличился в несколько раз, — отметил министр.

Основная часть привлеченных инвестиций направляется на реализацию конкретных инфраструктурных проектов. Благодаря этому поэтапно продолжается модернизация оросительных систем.

Если в прошлом году было реконструировано 700 километров оросительных каналов, то в текущем году капитальный ремонт проведен еще на 986 километрах каналов. Кроме того, модернизированы четыре водохранилища, а также запланирована реконструкция еще четырех водохранилищ и строительство трех новых водохранилищ.

Инфографика: Kazinform

Развитие инфраструктуры идет параллельно с законодательными реформами. Ключевым документом в этом направлении стал новый Водный кодекс. Впервые на законодательном уровне в нем закреплено понятие «водная безопасность». Наряду с этим поставлены задачи по строительству в ближайшие годы 20 новых водохранилищ, модернизации 15 гидротехнических сооружений, восстановлению 14 тыс. километров ирригационных сетей, а также сокращению потерь воды к 2030 году до 25%.

Вместе с тем, по мнению экспертов, решить проблему исключительно строительством новых каналов и водохранилищ невозможно. В условиях нарастающего дефицита воды основной акцент должен быть сделан на точном учете водных ресурсов и широком внедрении цифровых технологий.

Роль цифровых решений

В этой связи Казахстан уделяет приоритетное внимание цифровизации водного хозяйства. Если раньше работа в этом направлении в основном ограничивалась учетом водопотребления, то сегодня поэтапно внедряются системы автоматизированного управления гидротехническими сооружениями, дистанционного регулирования гидрозатворов и распределения воды в режиме реального времени. Это позволяет не только сократить потери воды, но и повысить эффективность оросительных систем.

По данным министерства, одним из крупнейших проектов в этом направлении является второй этап модернизации ирригационных и дренажных систем на юге Казахстана. В настоящее время проект близок к завершению. Ожидается, что после его ввода в эксплуатацию надежность системы водоснабжения значительно повысится, а потери воды существенно сократятся.

Наряду с государственными структурами во внедрении цифровых решений участвуют и отечественные инженеры. Одной из таких разработок стали автоматизированные регулирующие затворы для оросительных каналов. Система автоматически регулирует подачу воды в соответствии с фактическими потребностями фермера и непрерывно контролирует ее объем с помощью ультразвуковых расходомеров.

По словам тьютора Казахского национального исследовательского технического университета имени К. Сатпаева Куаныша Зикирбая, такие технологии позволяют контролировать движение каждого литра воды.

— В условиях усиливающегося дефицита воды особое значение приобретают точный учет и эффективное распределение водных ресурсов. Автоматизированные системы позволяют решать эту задачу, — говорит он.

В настоящее время государство приступило к формированию единой интеллектуальной системы управления водными ресурсами. Это позволит координировать управление водными запасами на национальном уровне.

С этой целью Информационный центр водных ресурсов адаптирует к условиям Казахстана разработанную в Германии программу Talsim. В настоящее время система объединяет данные по 8 крупнейшим речным бассейнам страны, включая информацию о погоде, количестве осадков, запасах снега, речном стоке и состоянии водохранилищ, на основе которых формирует прогнозы по объемам водных ресурсов.

По словам управляющего директора Центра Нурлана Абаева, эта модель позволяет заранее рассчитывать объем воды, поступающей в водохранилища, и заблаговременно готовиться к чрезвычайным ситуациям.

Фото: из личного архива Н. Абаева

— Если объем воды будет большим, принимаются меры по предотвращению паводков. Если же воды ожидается мало, необходимый запас формируется заранее. Кроме того, система учитывает ситуацию на территориях соседних государств и позволяет эффективно планировать использование воды, поступающей по трансграничным рекам, — поясняет он.

Это имеет особое значение для Казахстана. Ведь, как уже отмечалось, почти половина водных ресурсов страны зависит от трансграничных рек, поступающих с территории соседних государств.

DeepBas — новый этап прогнозирования водной безопасности

Следующим этапом цифровизации отрасли станет внедрение технологий искусственного интеллекта. Если сегодня основное внимание уделяется автоматизации учета и управления водными ресурсами, то следующей задачей станет создание интеллектуальной модели, способной заранее прогнозировать работу водохозяйственной системы.

С этой целью в Казахстане предлагается реализовать проект DeepBas (Deep Basin Spatiotemporal AI). Его основная задача — создание национальной цифровой модели водных ресурсов. Такая система позволит не только в режиме реального времени контролировать состояние рек, водохранилищ и каналов, но и заранее моделировать возможные риски. Например, она сможет заблаговременно определить, в каком регионе во время засухи может возникнуть дефицит воды, или какое водохранилище окажется в зоне риска в период весеннего паводка.

По мнению президента Национальной академии наук РК Ахылбека Куришбаева, внедрение такой системы представляет собой задачу значительно более масштабную, чем цифровизация отдельных процессов.

Фото: primeminister.kz

— Вся информация о движении воды, климатических изменениях, поверхностных и подземных водах должна работать в рамках единой интеллектуальной системы. Только тогда можно принимать научно обоснованные и эффективные решения, — говорит академик.

Согласно планам министерства, работа в этом направлении будет вестись поэтапно, а полноценная цифровая экосистема управления водными ресурсами будет сформирована к 2028 году. Это позволит оперативно принимать решения в сфере управления водным хозяйством, более точно прогнозировать дефицит воды и природные угрозы, а также вывести обеспечение водной безопасности на качественно новый уровень.

Главная задача — экономия воды

Конечная цель цифровизации и модернизации инфраструктуры заключается в максимально эффективном использовании имеющихся водных ресурсов. Это особенно важно для сельского хозяйства, поскольку именно на эту отрасль приходится около 60% всей потребляемой в Казахстане воды. Поэтому в условиях нарастающего дефицита водных ресурсов широкое внедрение водосберегающих технологий стало одним из приоритетных направлений государственной политики.

По данным министерства, работа в этом направлении уже начала приносить первые результаты. В прошлом году благодаря внедрению водосберегающих технологий удалось сэкономить 874 млн кубических метров воды. За последние годы темпы внедрения таких технологий также выросли в несколько раз. Если раньше они ежегодно внедрялись в среднем на площади 30 тыс. гектаров, то сегодня этот показатель достиг 150 тыс. гектаров.

Фото: gov.kz

В результате площадь сельскохозяйственных земель, на которых применяются водосберегающие технологии, продолжает стабильно увеличиваться. По итогам прошлого года она составила 543,5 тыс. гектаров. К 2030 году этот показатель планируется довести до 1,3 млн гектаров.

Вместе с тем, по мнению специалистов, наряду с внедрением новых технологий решающее значение имеет и модернизация оросительной инфраструктуры. Эксперты считают, что государству необходимо перейти к экономическому стимулированию внедрения водосберегающих технологий. Это позволит не только мотивировать фермеров к более широкому применению современных решений, но и обеспечит эффективное и целевое использование бюджетных средств.

Как осуществляется подготовка кадров?

Успешное развитие отрасли прежде всего зависит от квалифицированных специалистов, которые обеспечивают ее работу. Поэтому укрепление кадрового потенциала стало одним из важных направлений государственной политики. В этих целях увеличивается объем государственной поддержки, выделяемой на подготовку специалистов. В 2026-2027 учебном году на специальности в области водного хозяйства выделено 1000 государственных грантов. В настоящее время по этим направлениям в высших учебных заведениях страны обучаются 2629 студентов.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Однако главная задача заключается не только в подготовке новых специалистов, но и в том, чтобы заинтересовать их в долгосрочной работе в отрасли. Как отметил министр Нуржан Нуржигитов, в этом направлении налажено тесное взаимодействие с организациями образования.

— С этой целью министерство заключило меморандумы с высшими учебными заведениями и колледжами, организовав прохождение студентами производственной практики в филиалах «Казводхоза», Информационно-аналитическом центре водных ресурсов, Национальной гидрогеологической службе и научно-исследовательских институтах, — сказал Нуржан Нуржигитов.

Для решения проблемы кадрового дефицита наряду с совершенствованием системы образования приоритетное внимание уделяется улучшению социальных условий работников отрасли. За последние два года заработная плата сотрудников предприятия «Казводхоз» поэтапно повышалась, и средний размер ежемесячной оплаты труда достиг примерно 300 тыс. тенге. Заработная плата работников низового звена увеличилась почти в два раза. Кроме того, 425 сотрудников, ранее работавших на сезонной основе, были переведены на постоянную работу.

Международное сотрудничество

Развивая водное хозяйство, Казахстан уделяет особое внимание и международному опыту. С момента создания Министерство водных ресурсов и ирригации РК последовательно расширяет сотрудничество с зарубежными партнерами.

За это время министерство подписало 4 международных соглашения и более 20 меморандумов о сотрудничестве. Министерство и подведомственные ему организации наладили партнерские отношения с государственными органами, международными организациями, агентствами развития и ведущими компаниями Франции, Германии, Нидерландов, Испании, США, Израиля и Китая.

Для координации этой работы в сентябре 2024 года был создан Координационный совет партнеров по развитию водного сектора. Совет координирует совместные проекты в сфере водного хозяйства и оказывает техническую, финансовую и консультативную поддержку. Сегодня в его состав входят 47 организаций и структур. Среди них — послы Великобритании, Франции, Швейцарии, Израиля, Нидерландов и Венгрии, Представительство Программы развития ООН в Казахстане, Офис программ ОБСЕ в Астане, Представительство Европейского союза, а также международные финансовые институты и другие крупные организации.

Одним из конкретных результатов этого сотрудничества стало трехстороннее соглашение, заключенное в декабре 2024 года между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Французским агентством развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM). В рамках документа будет проведено комплексное исследование бассейна озера Балхаш, а также выделен грант в размере 1,35 млн евро на разработку мастер-плана по сохранению озера.

Наряду с этим Казахстан укрепляет сотрудничество и со странами Азии. Одним из ключевых партнеров в этом направлении является Китай. В прошлом году две страны подписали первый меморандум о взаимопонимании в сфере водных ресурсов. Документ предусматривает сотрудничество в вопросах эффективного использования водных ресурсов, внедрения современных технологий, использования альтернативных источников воды и подготовки специалистов отрасли.

В настоящее время соглашение уже реализуется через конкретные проекты. В этом году казахстанские специалисты приступили к прохождению курсов повышения квалификации в китайском городе Чанша, где получают практический опыт по внедрению цифровых технологий. Программа реализуется в рамках партнерства предприятия «Казводхоз» и компании Power China International Group Limited. Сотрудничество будет поэтапно расширяться. До конца года в Китае повысят квалификацию около 200 казахстанских специалистов.

Таким образом, модернизация водного хозяйства не ограничивается строительством новых каналов или ремонтом гидротехнических сооружений. Обновление инфраструктуры, цифровизация, внедрение водосберегающих технологий, изучение международного опыта и подготовка квалифицированных специалистов реализуются как взаимосвязанные направления единой работы.

Напомним, накануне под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Водного совета. В рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами и Комплексного плана развития водной отрасли реализуются 160 мероприятий с общим объемом финансирования 3,2 трлн теңге.