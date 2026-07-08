3,2 трлн тенге направят на развитие водной отрасли Казахстана

Заслушаны отчеты министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, акимов Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей об исполнении поручений Президента по модернизации водной отрасли, строительству новых водохранилищ и использованию передовых технологий водосбережения. Также внимание уделено внедрению Национальной информационной системы водных ресурсов.

Также в преддверии профессионального праздника руководитель Правительства поздравил работников водной отрасли и отметил стратегическую значимость их труда для устойчивого развития регионов, сельского хозяйства, промышленности и повышения благосостояния населения.

— В рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами и Комплексного плана развития водной отрасли реализуются 160 мероприятий с общим объемом финансирования 3,2 трлн теңге, — сообщили в Правительстве РК.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов доложил, что в 2024–2025 годах завершена реконструкция 5 водохранилищ в Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Абайской областях и в области Жетысу. Проведены ремонт и модернизация порядка 1,5 тыс. км каналов, реализовано 22 проекта по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения с охватом населения порядка 1 млн человек. По итогам 2025 года динамика внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве увеличилась почти в 5 раз, площадь применения водосберегающих технологий достигла порядка 550 тыс. га, что позволило сэкономить около 880 млн м3 поливной воды. К 2030 году этот показатель планируется довести до 1,3 млн га.

Фото: Правительство РК

Как отметили в Правительстве, на сегодня ведутся работы по строительству и реконструкции водохранилищ, модернизации 14,5 тыс. км оросительных каналов, в том числе оцифровке не менее 3,5 тыс. км каналов, внедрению водосберегающих технологий, цифровизации отрасли и укреплению кадрового потенциала.

Также в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 1 тыс. км каналов, что позволит улучшить водообеспечение около 200 тыс. га орошаемых земель. Будут введены в эксплуатацию 12 проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения. В результате будет улучшено обеспечение качественной питьевой водой 142 сельских населенных пунктов с общей численностью населения свыше полумиллиона человек.

— В рамках работы по кадровому обеспечению и повышению привлекательности работы в водной отрасли расширена сеть учебных заведений, готовящих специалистов для отрасли, ежегодно увеличивается количество образовательных грантов. С 2023 года было выделено 1652 гранта. На предстоящий учебный год планируется выделить еще 1000 грантов. Ключевым элементом кадровой политики остается повышение оплаты труда. За последние 2,5 года средняя заработная плата работников РГП «Казводхоз» выросла более чем в два раза, — подчеркнули в Правительстве Казахстана.

Напомним, Нурлыбек Налибаев приехал в Павлодар с проверкой теплосетей, аэропорта и нового моста.