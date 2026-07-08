Нурлыбек Налибаев приехал в Павлодар с проверкой теплосетей, аэропорта и нового моста

Первый заместитель Премьер-Министра РК ознакомится в Павлодаре со строительством и реконструкцией ряда объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В первую очередь Нурлыбеку Налибаеву доложили о реконструкции внутриквартальных тепловых сетей. Эту работу начали в Павлодаре в 2023 году. Власти отчитались, что за последние несколько лет в городе значительно решили проблему изношенности магистральных сетей.

— В текущем году в Павлодаре реализуется два проекта по реконструкции внутриквартальных сетей. Первый проект в районе улиц Назарбаева — Ломова — Жаяу Мусы и второй проект в микрорайоне Усолка. По первому проекту протяженность сетей 5,9 километров, подключено порядка 159 многоэтажных жилых домов, износ сетей составляет 98 процентов. По второму проекту протяженность 4,8 километров, подключено 78 домов, износ также составляет 98 процентов, — рассказал аким города Павлодара Хасар Хабылбеков.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Павлодарские чиновники в этом году намерены обновить порядка 30 километров тепловых сетей. Работы проводят в рамках реконструкции, ремонтов после гидравлических испытаний и инвест-программ.

В сегодняшней программе Налибаева значатся посещение Казахстанского электролизного завода, Павлодарского нефтехимического завода, строящегося нового моста и местного аэропорта.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Ранее Нурлыбек Налибаев ознакомился с реализацией ключевых проектов в Шымкенте.