Нурлыбек Налибаев ознакомился с реализацией ключевых проектов в Шымкенте

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в город Шымкент ознакомился с рядом проектов по развитию городской среды, повышению производственного потенциала и модернизации социальной инфраструктуры, передает Kazinform.

В рамках поездки первый вице-премьер принял участие в церемонии торжественного открытия ко Дню города нового Японского парка. В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, жители и гости Шымкента.

Фото: Правительство РК

— Новое общественное пространство площадью 2,3 гектара возведено на месте бывшего парка «Кен баба». Территория, возвращенная в государственную собственность в прошлом году, была очищена от незаконных объектов, после чего здесь проведены работы по комплексному благоустройству. Проект позволил восстановить первоначальное предназначение одной из исторически значимых территорий города и создать новую зону отдыха для жителей. Японский парк основан на философии гармонии человека и природы. Здесь расположены аллеи сакуры, сады камней, площадки для отдыха на воде, японские деревни, живописные прогулочные дорожки, зоны медитации, пруды с декоративными карпами кои и специальные фотозоны, — отметили в Правительстве.

Фото: Правительство РК

Первый заместитель Премьер-Министра отметил динамичное развитие Шымкента и подчеркнул, что в рамках выполнения поручений Главы государства системно реализуются проекты, направленные на повышение качества жизни горожан. Он также сообщил, что ко Дню города будет введен в эксплуатацию еще один современный экопарк.

Также Нурлыбек Налибаев ознакомился с работой завода по производству керамических плит «Wan Sheng Ceramic» в индустриальной зоне «Жулдыз». Объем инвестиций в проект составил 25,5 млрд тенге, создано 350 постоянных рабочих мест. Предприятие производит 12,7 млн квадратных метров керамогранита в год. В настоящее время ведется подготовка ко второму этапу по увеличению производственных мощностей.

В индустриальной зоне «Тассай» первый вице-премьер ознакомился с работой трансформаторного завода «Asia Trafo», который считается одним из крупнейших электротехнических предприятий в Центральной Азии. На предприятии трудятся около 250 человек, мощность завода — более 12 тыс. МВА в год.

Во время встречи с предпринимателями Нурлыбек Налибаев подчеркнул готовность Правительства поддерживать отечественного производителя.

— В рамках рабочей поездки также был рассмотрен ход строительства современного реабилитационного центра на 150 мест, возводимого в соответствии с поручением Главы государства. Общая площадь объекта составляет 5,3 гектара. В центре будут оказываться специальные социальные услуги гражданам с особенными потребностями в полустационарных условиях. В состав комплекса включены спортивный зал, бассейн, актовый зал, реабилитационные корпуса, столовая, стационар и дополнительные инфраструктурные объекты. На сегодняшний день строительные работы завершены на 65%. Согласно плану, объект будет введен в эксплуатацию в декабре 2026 года, — подчеркнули в Правительстве РК.

Налибаев поручил ускорить строительство, подчеркнув, что главным требованием является обеспечение качества.

Реализуемые в городе Шымкенте проекты направлены на повышение качества городской среды, укрепление производственного потенциала и улучшение социального благополучия жителей.

Напомним, казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра — министром национальной экономики Сериком Жумангариным прибыла в Кабул с гуманитарной и деловой миссией.