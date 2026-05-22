Казахстан сэкономил 874 млн кубометров воды за счет водосберегающих технологий

В Казахстане расширяют применение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, промышленности и городском хозяйстве во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

В Послании народу Казахстана Глава государства отмечал, что внедрение водосберегающих технологий идет недостаточными темпами и без ощутимых результатов. Президент также поручил привлечь к этой работе известные зарубежные компании и обратил внимание на то, что в регионах продолжают возделывать влагоемкие культуры, несмотря на заранее обозначенные риски.

Во исполнение поручения Министерство водных ресурсов и ирригации сформировало комплексную систему государственной поддержки аграриев. В частности, доля возмещения затрат фермеров на приобретение и установку водосберегающих систем увеличена с 50% до 80%.

Кроме того, введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду. При применении водосберегающих технологий размер субсидий вырос до 85%.

По итогам 2025 года площадь применения водосберегающих технологий составила 543,5 тыс. гектаров. Это позволило сэкономить 874 млн кубометров поливной воды.

В 2024–2025 годах достигнут показатель ежегодного внедрения таких технологий на 150 тыс. гектаров: в 2024 году — на 153 тыс. гектаров, в 2025 году — на 154 тыс. гектаров.

К 2030 году площадь применения водосберегающих технологий планируется довести до 1,3 млн гектаров. Ожидается, что это обеспечит ежегодную экономию 2,2 млрд кубометров воды.

На финансирование водосбережения в 2026–2028 годах предусмотрено 214,6 млрд тенге инвестиционных субсидий. Это в четыре раза больше, чем в предыдущий трехлетний период.

В стране также действуют пять отечественных заводов по производству дождевальных машин и капельного оборудования.

Работа по водосбережению охватывает и промышленные предприятия. Новый Водный кодекс обязывает их в течение семи лет поэтапно перейти к системам оборотного и повторного водоснабжения. Реализуемые меры позволят увеличить долю повторного использования воды в промышленности до 28%.

Параллельно водосберегающие системы полива внедряются в городах и крупных населенных пунктах. К 2030 году планируется полный переход на такие технологии при поливе зеленых насаждений на площади 10,2 тыс. гектаров.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане увеличат накопление водных ресурсов до 2,6 млрд кубометров в год.