Казахстан и Франция совместно разрабатывают план по сохранению Балхаша

В Астане состоялось открытое совещание рабочей группы по разработке мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш, передает Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

Проект реализуется в рамках сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Французского агентства развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM).

В совещании приняли участие представители Министерства водных ресурсов и ирригации, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов», Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции, РГП «Казгидромет», Института географии и водной безопасности, ТОО «Корпорация Казахмыс», Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра, а также французские партнеры проекта.

Эксперты из Франции представили промежуточные результаты исследований по ключевым направлениям проекта. Участники совещания ознакомились с результатами работ в области сельского хозяйства, гидрологии, оценки вклада ледникового стока, гидрогеологии, водопользования и моделирования распределения водных ресурсов.

Особое внимание было уделено вопросам устойчивого управления водными ресурсами бассейна озера Балхаш в условиях изменения климата. Эксперты представили подходы к прогнозированию речного стока, оценке будущих изменений ледникового питания, изучению взаимодействия поверхностных и подземных вод, а также использованию современных инструментов моделирования для поддержки принятия управленческих решений.

Отдельным блоком были рассмотрены перспективы применения современных цифровых инструментов для анализа сценариев распределения водных ресурсов и подготовки бассейновых планов.

По итогам обсуждения экспертам удалось объединить результаты исследований по различным направлениям в единую систему оценки состояния водосборной площади озера Балхаш и определить приоритетные вопросы, требующие дальнейшей проработки.

Завершение разработки мастер-плана и представление его итоговых результатов ожидаются до конца 2026 года.

— По итогам визита французских экспертов будут уточнены дальнейшие этапы разработки Мастер-плана, включая подготовку прогнозных сценариев развития водохозяйственной ситуации до 2040 года, выбор климатических моделей и проведение дополнительных исследований по отдельным направлениям. До конца 2026 года планируется продолжение совместной работы казахстанских и французских экспертов по интеграции результатов исследований, совершенствованию модельных расчетов и подготовке итогового документа. Мастер-план станет научной основой для принятия долгосрочных решений по сохранению экосистемы озера Балхаш и устойчивому управлению водными ресурсами бассейна, — сообщил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

Ранее сообщалось о том, что 676 млрд тенге было инвестировано в водную отрасль Казахстана за два года.