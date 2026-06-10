676 млрд тенге было инвестировано в водную отрасль Казахстана за два года

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов принял участие в заседании Мажилиса Парламента, где отчитался о работе ведомства по достижению Целей устойчивого развития, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, в прошлом году в основной капитал водной отрасли были привлечены инвестиции в объеме порядка 400 млрд тенге, что на 22% превышает плановый индикатор. За последние два года привлечены инвестиции в размере 676,7 млрд тенге.

— Отметим, что данный показатель существенно превышает объем финансов, привлеченных с 2021 по 2023 годы — 569 миллиардов тенге. За последние два года было забетонировано около 1500 километров каналов. Активизирована работа по механизированной очистке каналов. За последние два года объемы очистки значительно выросли и составили 3158 километров. Для сравнения: в 2023 году было очищено 678 километров каналов. За счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии в прошлом году удалось сэкономить 874 миллиона кубометров воды, что на 20 процентов больше планового индикатора в 728 миллионов кубометров, — сказано в сообщении Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Темпы внедрения водосберегающих технологий орошения также ускорились в Казахстане. До 2024 года темпы внедрения подобных систем составляли в среднем 30 тыс. га в год. В 2024 и 2025 годах данный показатель достиг 150 тыс. га в год, говорят в ведомстве.

— По итогам 2025 года общая площадь применения водосберегающих технологий орошения в Казахстане составляет 543,5 тысяч гектаров. К 2030 году этот показатель планируется довести до 1,3 миллиона гектаров или 70 процентов от общей площади орошаемых земель республики. Полностью пересмотрена модель цифровизации ирригационной инфраструктуры. Было решено перейти к комплексной модели цифровизации, которая предусматривает не только учет воды, но и автоматизированное управление гидрозатворами и распределением воды, — говорят в министерстве.

Также Министерству удалось добиться ускорения работ в рамках второй фазы Проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем на юге Казахстана. На сегодня проект выполнен на 93%. Полное завершение строительно-монтажных работ ожидается до конца текущего года.

— Несмотря на сложности, вызванные непростыми климатическими условиями, эти и другие меры, предпринятые нашим Министерством, позволили в прошлом году направить 11,1 миллиарда кубометров поливной воды на орошение 1,2 миллиона гектаров земель. В результате, поливной сезон 2025 года завершился без потерь урожая, подача воды по всем водохозяйственным бассейнам осуществлялась стабильно и в соответствии с потребностями крестьянских хозяйств, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

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