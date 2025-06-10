Новый Водный кодекс вступил в силу в Казахстане

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, в документе впервые вводится понятие «водная безопасность». Это защита граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защита интересов страны в области охраны и использования трансграничных вод.

Для предотвращения истощения водных объектов вводится понятие «экологический сток» – минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей.

Фото: Минводы

Новый кодекс предусматривает разработку Генерального и бассейновых планов управления водными ресурсами. Эти документы будут определять цели, задачи, подходы и основные мероприятия исходя из прогнозов наличия водных ресурсов. Выводы и рекомендации этих планов будут приниматься во внимание при государственном планировании.

Расширено участие общественности в принятии решений по управлению водными ресурсами. Бассейновые советы смогут вносить рекомендации о сокращении разрешенных объемов водопользования, мерах по противодействию паводкам и засухам, мерах по устранению местными исполнительными органами допущенных ими нарушений.

Расширены требования по охране водных объектов. В первую очередь – малых рек и озер. В частности, запрещается строительство глухих плотин на малых реках. Предусмотрен особый режим охраны водно-болотных угодий и ледников. А местные исполнительные органы должны в течение двух лет определить водоохранные зоны и полосы во всех населенных пунктах.

Фото: пресс-служба филиала AMANAT

Отдельная глава посвящена мерам по адаптации к изменению климата. Среди них – очистительные и углубительные работы на реках и озерах, определение границ водных объектов при максимальном половодье, создание инженерных систем защиты населенных пунктов и объектов инфраструктуры, сбор и хранение паводковых и талых вод в водоемах для использования во время засух, использование очищенных сточных вод или опресненной морской воды в сельском хозяйстве и иных целях, а также использование севооборота и новых водосберегающих технологий.

Четко разграничены полномочия государственных и местных исполнительных органов в области борьбы с паводками и засухами. Так, Министерство водных ресурсов и ирригации через бассейновые водные инспекции контролирует состояние и режим работы гидротехнических сооружений при пропуске и приеме паводковых вод. Также ведомство обеспечивает направление паводковой воды в водоемы.

Фото из личного архива Даны Мұхамедшәріп

Для обеспечения прозрачности в водной сфере Министерство водных ресурсов и ирригации будет ежегодно публиковать на своем сайте национальный информационный отчет об использовании водных ресурсов Казахстана. Это аналитический отчет за предыдущий календарный год о состоянии, охране и использовании водного фонда страны.

Уже разрабатывается Национальная информационная система водных ресурсов. На сегодня в пилотном режиме успешно функционируют четыре модуля: «Администрирование», «Водопользование», «Трансграничные воды» и «Картография».

Вступают в силу новые механизмы стимулирования водосбережения. Например, разрешение на использование воды будет выдаваться только при наличии плана по поэтапному переходу на оборотное или повторное водоснабжение. На переход дается пять лет. На разработку планов – два года с даты введения действие Водного кодекса.

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Рассмотрены вопросы сокращения непродуктивных потерь воды в сельском хозяйстве. Регламентирован порядок создания ирригационного кондоминиума, а в случае его отсутствия местные исполнительные органы наделяются полномочиями по внешнему управлению таким имуществом.

Кроме того, теперь водопользователи могут самостоятельно и без специального разрешения накапливать талую воду для сельскохозяйственных нужд. Для этого нужно построить пруд, резервуар или иную емкость, объем которой не должен превышать 2 млн кубометров, и уведомить об этом бассейновую водную инспекцию для включения объекта в реестр гидротехнических сооружений.

Еще одной особенностью нового Водного кодекса стало выведение в отдельную главу вопроса безопасности гидротехнических сооружений. В ней систематизированы вопросы формирования и ведения реестра гидротехнических сооружений, их эксплуатации, а также проведения многофакторных обследований с разработкой деклараций безопасности. Также предусмотрена разработка регламента безопасности гидротехнических сооружений.

Также документ включает нормы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, регулированию ливневых и дренажных стоков, передаче бесхозяйных систем в коммунальную собственность.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Министерству переданы функции в части регулирования поиска, оценки, мониторинга и охраны подземных вод. В составе Министерства водных ресурсов и ирригации этими вопросами занимается Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология».

Для эффективной борьбы с «черным рынком» воды усилены функций по государственному контролю бассейновых водных инспекции. Теперь они наделены функциями надзора, в соответствии с которыми будут принимать меры оперативного реагирования. Также будет вестись государственный контроль за соблюдением местными исполнительными органами возложенных на них функций в области охраны и использования водного фонда.

Также внесены изменения в Гражданский, Земельный, Предпринимательский, Лесной и Экологический кодексы, а также в 13 законов. В Земельный кодекс внесены поправки в части регулирования использования земель водных объектов в населенных пунктах. Экологический кодекс дополнен нормами, регламентирующими требования по осуществлению деятельности в водоохранных зонах.

Также внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Кодекс о недрах и недропользовании, инициированные депутатами. В частности, Административный кодекс предусматривает ужесточение ответственности за нарушения в водной сфере, а в Кодексе о недрах и недропользовании изменены статьи о разведке и добыче углеводородов в Каспийском море, разведке и добыче подземных вод, а также старательству, добыче соли и лечебных грязей.

- При разработке нового Водного кодекса мы руководствовались пятью основными принципами. Это признание воды неотъемлемой частью окружающей среды, основы жизнедеятельности граждан и экономического развития, охрана воды и предотвращение ее истощения, комплексное использование поверхностных и подземных вод, внедрение водосберегающих технологий и адаптация к изменению климата, привлечение общественности к решению задач по охране и использованию водного фонда. Документ поможет сформировать новую государственную политику в области водных ресурсов. Отдельно благодарю депутатов Парламента и экспертов, участвовавших в его разработке, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, Водный кодекс и сопутствующий ему закон были приняты 5 марта Мажилисом и направлены на рассмотрение в Сенат. 20 марта Сенат их рассмотрел и вернул в Мажилис. 9 апреля Президент подписал Водный кодекс Казахстана.