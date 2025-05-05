Новый Водный кодекс РК предусматривает участие общественности в вопросах водопользования

— В основу Кодекса заложены пять основных принципов. Первый — усиление роли воды в качестве неотъемлемой части окружающей среды, основы жизни населения и экономического развития. Второй — признание экономической ценности водных ресурсов при их использовании. Третий — комплексное использование поверхностных и подземных водных ресурсов. Четвертый — эффективная и рациональная экономия водных ресурсов. Пятый — привлечение общественности к решению вопросов использования и охраны водного фонда, — сказал Б.Бекнияз.

По его словам, в новом Водном кодексе предусмотрена разработка Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейновых планов, как основных документов в управлении водными ресурсами. Также предусмотрены задачи по проведению многофакторных исследований в отношении потенциально опасных гидротехнических сооружений и разработка деклараций безопасности.

Кроме того, как сообщил спикер, планируется на законодательном уровне усилить ответственность за правонарушения в водной сфере. Для органов управления водными ресурсами введены контрольные функции, дающие возможность принимать меры оперативного реагирования в случаях неисполнения планов экономии воды. Для борьбы с несанкционированными действиями на рынке воды усилен контроль за объектами, водозащитными зонами и поясами по соблюдению требований по запрету хозяйственной деятельности. Вопросы сокращения неэффективного расходования воды в сельском хозяйстве рассматриваются отдельным блоком.

Также спикер отметил, что в рамках цифровизации планируется создание Национальной информационной системы.

В целом, новый Водный кодекс нацелен на регулирование отношений в области охраны и использования водного фонда через призму приоритетности охраны водных ресурсов над их использованием и внедрения принципа водосбережения во всех отраслях экономики.

Новый Водный кодекс РК подписан Главой государства 9 апреля 2025 года.