Немецкую систему TALSIM для восьми речных бассейнов внедряют в Казахстане

Немецкая система TALSIM позволяет прогнозировать приток воды в водохранилища. О работе механизма и его внедрении рассказал вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Аслан Абдраимов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-министр сообщил, что в современных условиях для успешного управления водными ресурсами нужны точные данные, своевременные прогнозы, прозрачный учет и современные цифровые инструменты. При этом, отдельное значение имеет прогнозирование водных ресурсов.

— Сегодня важно не только фиксировать текущую ситуацию, но и заранее понимать, каким может быть водный режим в ближайшие месяцы, в паводковый период или в условиях маловодья. В этом направлении наше Министерство совместно с Программой развития ООН реализует работу по адаптации зарубежного решения — немецкой системы TALSIM, она у нас работает совместно с голландской системой Delft-FEWS, — мы ее адаптировали к условиям Казахстана. Система позволяет прогнозировать приточность воды к водохранилищу. Важным элементом является, в том числе, активное использование данных гидрологических постов РГП «Казгидромет». За счет интеграции с данными гидропостами наша модель в системе TALSIM получает фактическую информацию, обрабатывает ее и, соответственно, формирует прогнозы для дальнейшего анализа и принятия решений, — сказал Абдраимов.

По его словам, также выстраивается связь TALSIM-NG с системой Tasqyn, разработанной Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. Задача заключается в том, чтобы прогнозная информация, формируемая через TALSIM, передавалась в Tasqyn и использовалась для предупреждения паводковых рисков, обмена данными и подготовки оперативных решений в паводковый период.

То есть, TALSIM помогает рассчитать и спрогнозировать возможную водную ситуацию, а Tasqyn обеспечивает передачу и использование этой информации в системе предупреждения и реагирования. На сегодняшний день модель TALSIM охватывает восемь крупнейших речных бассейнов Казахстана. В дальнейшем планируется расширить эту работу с охватом всех основных рек страны.

Спикер отметил, что TALSIM — это не просто установка программного обеспечения, а формирование национальной системы гидрологического моделирования. Как сообщил вице-министр, Министерство также изучает международный опыт в сфере мониторинга снежного покрова и предупреждения паводков. Для Казахстана это направление имеет большую практическую значимость.

Ранее мы рассказывали, как в Казахстане работает цифровое моделирование паводков Tasqyn. Подробнее о том, как устроена система, читайте в статье.