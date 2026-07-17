ЦИК зарегистрировал партийный список «Ак жол» на выборы депутатов Курултая

Как сообщила член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суйиндик, партия представила в ЦИК полный пакет документов, предусмотренный законодательством, включая партийный список, заявления кандидатов о согласии баллотироваться, сведения о кандидатах, документы об их партийной принадлежности, а также декларации об активах и обязательствах кандидатов и их супругов.

По ее словам, Центральная избирательная комиссия совместно с государственными органами проверила соответствие всех кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах».

— Партия «Ак жол» представила партийный список, состоящий из 63 кандидатов. Все лица, включенные в список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона « О выборах», — сообщила член ЦИК.

Она отметила, что в партийный список вошли 22 женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет 34,9% от общего числа кандидатов и превышает установленную законом 30-процентную квоту.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Кроме того, Ляззат Суйиндик напомнила, что партии, набравшие не менее 5% голосов на предыдущих выборах депутатов Мажилиса, освобождаются от внесения избирательного взноса. На выборах депутатов Мажилиса VIII созыва партия «Ак жол» получила 8,41% голосов избирателей.

По итогам рассмотрения вопроса Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список Демократической партии Казахстана «Ак жол» для участия в выборах депутатов Курултая.

Ранее Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан зарегистрировала партийный список Общенациональной социал-демократической партии для участия в выборах депутатов Курултая.