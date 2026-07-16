ЦИК зарегистрировал партийный список ОСДП на выборы депутатов Курултая

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан зарегистрировала партийный список Общенациональной социал-демократической партии для участия в выборах депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Решение принято на заседании ЦИК после проверки представленных партией документов и соответствия кандидатов требованиям законодательства.

Во время заседания член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник сообщил, что партия предоставила полный пакет документов, необходимый для регистрации партийного списка.

— Республиканское общественное объединение «Общенациональная социал-демократическая партия» представило выписку из протокола заседания высшего органа партии о выдвижении партийного списка, решение о выдвижении кандидатов, заявления граждан о согласии быть включенными в партийный список, биографические данные кандидатов, документы, подтверждающие их принадлежность партии, а также декларации об активах и обязательствах, — сказал Михаил Бортник.

По его словам, в партийный список Общенациональной социал-демократической партии включены 33 кандидата, из которых 14 относятся к категориям женщин, молодежи и лиц с инвалидностью.

— Это составляет в совокупности более 30%. Установленная квота соблюдена. Центральной избирательной комиссией совместно с уполномоченными государственными органами осуществлена проверка кандидатов. По результатам проведенной работы все лица, включенные в партийный список, признаны соответствующими требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах, — отметил Михаил Бортник.

Кроме того, ОСДП освобождена от уплаты избирательного взноса, поскольку партия получила более 5% голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента в 2023 году.

По итогам рассмотрения вопроса Центральная избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать партийный список Общенациональной социал-демократической партии для участия в выборах депутатов Курултая.

Ранее для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список партии Respublica.