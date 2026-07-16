ЦИК зарегистрировал партийный список партии Respublica на выборы депутатов Курултай

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список партии Respublica для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, передает корреспондент агентство Kazinform.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК после проверки документов и соответствия кандидатов требованиям Конституции и избирательного законодательства.

Как сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов, первоначально партия представила список из 76 кандидатов.

Однако 11 июля в ЦИК поступило заявление Сании Темиргалиевой о добровольном выходе из партийного списка.

— В соответствии с пунктом 1 статьи 90 Конституционного закона «О выборах» Центральная избирательная комиссия подготовила проект решения об исключении Сании Бакытжановны Темиргалиевой из партийного списка партии Respublica на основании ее заявления, — отметил секретарь ЦИК.

После принятия этого решения зарегистрированный партийный список составил 75 кандидатов.

— Партийный список будет состоять из 75 кандидатов. Из них 38 — женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет 50,7% и соответствует установленной законодательством квоте, — сообщил Шавкат Утемисов.

По его словам, по запросу Центральной избирательной комиссии уполномоченные государственные органы проверили всех кандидатов, включенных в партийный список.

— Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах», — заявил он.

Он напомнил, что кандидат в депутаты Курултая должен быть гражданином Казахстана, проживать в стране последние десять лет, достичь 25-летнего возраста, не иметь непогашенной или неснятой судимости, не быть признанным судом недееспособным и не отбывать наказание в местах лишения свободы.

Кроме того, партия Respublica освобождена от уплаты избирательного взноса.

— Политические партии, получившие на предыдущих выборах депутатов Мажилиса пять и более процентов голосов избирателей, освобождаются от внесения избирательного взноса. На выборах депутатов Мажилиса VIII созыва партия Respublica получила 8,59% голосов, поэтому избирательный взнос не уплачивает, — сказал Шавкат Утемисов.

По итогам заседания Центральная избирательная комиссия приняла постановление о регистрации партийного списка партии Respublica. Также были утверждены документы, подтверждающие соответствие кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах».

Ранее партия Respublica утвердила список из 76 кандидатов в депутаты Курултая.