Сурдоперевод, трафареты Брайля и инватакси: ЦИК готовит условия к выборам в Курултай

Вопросы обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью в рамках подготовки к выборам депутатов Курултая обсудили на заседании Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Особое внимание уделили доступности помещений для голосования и созданию условий для беспрепятственного участия избирателей.

По словам члена ЦИК Ляззат Суйиндик, комиссия реализует комплекс мер для обеспечения равного доступа граждан с инвалидностью к избирательному процессу.

— Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан реализуется комплекс мер по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. C 2021 года трансляции заседаний ЦИК, а также все информационные видеоматериалы обеспечиваются сурдопереводом. С 2022 года изготавливаются трафареты к бюллетеню для голосования с использованием шрифта Брайля. Все избирательные участки обеспечиваются аудиоинструкцией по заполнению бюллетеня для голосования, — сообщила Ляззат Суйиндик.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Она также подчеркнула, что сегодня продолжается работа по подготовке членов избирательных комиссий и адаптации инфраструктуры.

— С 2025 года при поддержке общественного объединения Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» и Офиса программ ОБСЕ в Астане подготовлен и используется видеокурс по правам и потребностям лиц с инвалидностью для всех членов избирательных комиссий. Местные исполнительные органы обеспечивают услуги инватакси. Также мы рекомендуем местным исполнительным органам активно привлекать представителей общественных объединений лиц с инвалидностью к проверке доступности избирательной инфраструктуры, — подчеркнула Ляззат Суйиндик.

Кроме того, на заседании отметили необходимость актуализации данных об избирателях с инвалидностью, которым при голосовании могут потребоваться специальные условия.

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