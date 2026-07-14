Выборы в Курултай: в ЦИК поступили списки кандидатов от семи партий

ЦИК завершит регистрацию партийных списков кандидатов в депутаты Курултая 23 июля в 18:00. Сейчас комиссия проводит проверку документов участников выборов, передает корреспондент агентства Kazinform.

На данный момент в комиссию поступили партийные списки от семи политических организаций.

— По состоянию на 18.00 часов 13 июля 2026 года в Центральную избирательную комиссию представлены партийные списки семи политических партий: ОО «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» — 63 кандидата, РОО «Партия «Ауыл» — 69 кандидатов, ОО «Политическая партия «Әділет» — 186 кандидатов, ОО «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» — 47 кандидатов, ОО «Народная партия Казахстана» — 72 кандидата, РОО «Общенациональная социал-демократическая партия» — 33 кандидата, ОО «Партия «Respublica» — 76 кандидатов, — отметил секретарь ЦИК Шавхат Утемисов.

Сейчас документы направлены в государственные органы для проверки соответствия кандидатов требованиям законодательства.

— В настоящее время документы всех политических партий направлены в соответствующие уполномоченные государственные органы для проверки соответствия граждан, включенных в партийный список, требованиям, установленным пунктом 3 статьи 35 и пунктом 3 статьи 54 Конституции и статьей 4 Конституционного закона, — резюмировал Шавхат Утемисов.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах. Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.