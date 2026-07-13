Искусственный дождь: чего ждет Казахстан от новой технологии

На фоне обострения дефицита воды мир находится в поиске новых решений. Одним из них стала технология искусственного вызывания дождя. Казахстан также запустил первый пилотный проект в данном направлении. Какова его эффективность? Подробнее в материале агентства Kazinform.

Как работает технология?

В нынешнем году в Туркестанской области стартовал пилотный проект по искусственному увеличению количества осадков. Его главная цель — наполнение водохранилищ и обеспечение водой более 911 тысяч гектаров пахотных земель региона. Масштабные работы начались 17 мая.

Проект реализуется совместно с Национальным центром метеорологии ОАЭ. Данное учреждение развивает технологии модификации погоды с конца 1980-х годов. Для Казахстана эта инициатива не ограничивается простым испытанием нового метода. Она позволяет освоить международный опыт, осуществить трансфер технологий и подготовить отечественных специалистов в этой области.

По словам заместителя Премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, проект заложит основу для формирования в стране новой инфраструктуры в сфере климатических технологий.

— Специальный самолет работает исключительно с дождевыми облаками, сформировавшимися естественным путем. Под облака распыляются экологически безопасные солевые реагенты. Это ускоряет процесс кристаллизации влаги и повышает вероятность выпадения осадков, — объяснил Жаслан Мадиев.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Как отметил министр, операции проводятся только при возникновении благоприятных метеорологических условий. Подходящие облака определяет «Казгидромет», а сами работы ведутся на территориях, где фиксируется нехватка воды. Радиус воздействия не превышает примерно пяти километров. Поэтому технология направлена не на изменение климата региона в целом, а на повышение вероятности выпадения осадков в конкретной облачной системе.

По предварительным расчетам, если пилотный проект оправдает ожидания, его экономический эффект может составить до 35 млрд тенге в год. Это позволит сократить убытки от засухи, повысить продуктивность сельского хозяйства и улучшить водоснабжение пашней.

Тем не менее после запуска проекта в обществе прозвучали разные мнения. В частности, в социальных сетях стали распространяться утверждения о том, что «до других регионов дождь теперь не дойдет». Специалисты подчеркивают, что подобные суждения возникли из-за неверного понимания принципа работы технологии.

По словам генерального директора Центра поддержки цифрового правительства Алии Оспановой, цель проекта заключается не в том, чтобы «забрать» естественные осадки у других регионов, а в том, чтобы увеличить влагоотдачу облаков, естественным образом сформировавшихся над зоной высокого риска засухи.

Фото: Центр поддержки цифрового правительства

— В прошлом году в Туркестане регистрировались периоды, когда осадков не было более восьми месяцев. Из-за этого фермеры столкнулись с серьезными трудностями. Мы изучили опыт нескольких государств и проанализировали рекомендации международных метеорологических организаций. Опираясь на научные исследования, мы запустили этот проект, — рассказала она.

Мировой опыт

Технология искусственного дождя, или cloud seeding (засев облаков), применяется в мире уже на протяжении длительного времени. Помимо увеличения объема осадков, она используется для пополнения запасов воды, предотвращения града и рассеивания тумана.

По данным Всемирной метеорологической организации, сегодня США, Китай, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и еще около пятидесяти государств применяют эту технологию для различных целей.

Одна из самых масштабных программ реализуется в Китае. С 2014 года в стране были проведены десятки тысяч операций, а на реализацию проекта направлено более 2 млрд долларов. Индия использует эту технологию для улучшения качества воздуха в крупных городах, а Франция и Испания отдают приоритет снижению ущерба, наносимого градом.

Фото: Ecospere.press

Несмотря на это, в научной среде до сих пор нет единого мнения относительно эффективности данной технологии. По мнению профессора физики атмосферы Высшей технической школы Цюриха в Швейцарии Ульрики Ломанн, искусственный дождь не является окончательным решением проблемы засухи. По ее словам, технология воздействует исключительно на те облака, которые уже естественным образом готовы к выпадению дождя. Поэтому ее следует рассматривать не как способ полного решения дефицита воды, а как дополнительный метод, применяемый при благоприятных условиях.

Как проходит пилотный проект?

В нашей стране реальная эффективность этой технологии также станет известна после подведения итогов пилотного проекта. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, к настоящему времени в Туркестанской области выполнено 11 производственных вылетов. Работы по воздействию на облачные системы проводились в основном на территории Отырарского и Созакского районов. Сейчас результаты каждой операции анализируются поэтапно.

Как сообщили в ведомстве, в ходе операций используются реагенты на основе хлорида калия, хлорида натрия и соединений магния. Эти вещества входят в состав технологии «засева облаков», широко применяемой в международной практике. Вместе с тем в министерстве отметили, что долгосрочный эффект технологий модификации погоды в мире все еще изучается.

— Нет конкретных доказательств того, что применяемые технологии наносят вред здоровью населения или окружающей среде. Пилотный проект в Туркестанской области направлен на оценку эффективности метода, — говорится в ответе министерства.

По словам эколога, эксперта по устойчивому развитию Лауры Сеилбек, сами используемые реагенты не представляют опасности для окружающей среды.

Фото: из личного архива Лауры Сеилбек

— Согласно исследованиям в научной литературе, это не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Дело в том, что большая часть используемых веществ — это минералы, встречающиеся в естественной среде, или аналогичные им соединения, — сказала эколог.

По информации министерства, проект пока носит исключительно исследовательский характер. Поскольку операции проходят на значительном удалении от государственной границы, трансграничного воздействия на соседние страны нет. Все данные, собранные в ходе пилотного этапа, вносятся в национальную базу и в дальнейшем будут использованы для научной оценки. На ее основе будет рассмотрена возможность применения технологии в других регионах нашей страны.

Тем не менее специалисты подчеркивают, что успех пилотного проекта измеряется не только количеством выполненных вылетов. Самое главное — насколько он сможет внести вклад в общую систему управления водными ресурсами в условиях климатических изменений.

По словам Лауры Сеилбек, Казахстан входит в число стран, которые отчетливо ощущают на себе последствия изменений климата. Неравномерное выпадение осадков, таяние ледников и учащение засух оказывают прямое влияние на сельское хозяйство, экосистему и экономику. Поэтому внедрение новых подходов к управлению водными ресурсами — это веление времени.

— Этот метод сможет дать реальные результаты только в том случае, если он будет применяться наряду с такими комплексными мерами, как эффективное управление водохранилищами, внедрение водосберегающих технологий, модернизация ирригационных систем и совместное управление трансграничными водными ресурсами, — считает спикер.

Таким образом, технология искусственного дождя не является универсальным инструментом, полностью решающим проблему дефицита воды. Однако в период усиливающегося изменения климата она может стать частью комплексной политики управления водными ресурсами. Пилотный проект в Туркестанской области станет первым опытом, который продемонстрирует, насколько эффективна эта возможность.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировали эксперимент по искусственному вызову осадков.

Напомним, в мае в Туркестанской области совместно с Национальным центром метеорологии ОАЭ начали проект по искусственному вызову осадков для повышения наполнения водохранилищ и обеспечения водой сельскохозяйственных территорий.