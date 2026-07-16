Финал ЧМ-2026: Аргентина — Испания. Битва чемпионов, встреча поколений

20 июля в 00:00 по времени Казахстана на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» состоится финал самого масштабного в истории чемпионата мира по футболу — впервые в турнире принимали участие 48 сборных.

За главный трофей планеты сыграют действующие чемпионы мира — сборная Аргентины — и чемпионы Европы 2024 года — сборная Испании. Это будет первая в истории встреча этих двух команд в финале мирового первенства. Корреспондент агентства Kazinform собрал ключевую информацию.

Историческая канва

Испания и Аргентина никогда прежде не встречались в финале чемпионата мира, хотя в 2026 году команды едва не сыграли друг с другом в товарищеском поединке за трофей Финалиссимы — матч между обладателями Копа Америки и Евро планировался ещё в марте в Катаре, но после ракетных ударов на Ближнем Востоке в конце февраля 2026 года Катар приостановил все спортивные мероприятия, и стороны так и не смогли договориться о переносе площадки. В итоге игра была отменена, а первая в истории очная борьба этих сборных за титул состоится именно в финале мирового первенства.

Фото: maradona86

По титулам расклад в пользу южноамериканцев: Аргентина — действующий чемпион мира, обладатель трех титулов (1978, 1986, 2022) и претендует на четвертый, тогда как Испания стремится выиграть кубок во второй раз, впервые с триумфа в ЮАР в 2010 году. Помимо этого у аргентинцев три серебряные медали мундиалей — 1930, 1990 и 2014 годов.

Личные встречи: от дружеских матчей до несбывшейся Финалиссимы

Очных встреч на чемпионатах мира между сборными не было, зато в товарищеских матчах и «Финалиссимах» противостояние получалось насыщенным. Последняя официальная встреча команд состоялась в марте 2018 года в Мадриде — тогда испанцы разгромили аргентинцев со счетом 6:1, что стало одним из самых громких поражений «альбиселесте» в новейшей истории. До этого баланс был куда более равным: побеждали то испанцы, то аргентинцы, включая знаменитую победу Аргентины 4:1 в товарищеском матче и волевые победы со счетом 2:1 в разные годы. Отдельным сюжетом остается отмененная Финалиссима-2026 — впервые командам предстояло разыграть трофей друг с другом, но история распорядилась иначе: первая по-настоящему принципиальная битва пройдет сразу в финале мундиаля.

Путь Аргентины к финалу: характер чемпиона

Действующие чемпионы мира прошли турнир с несколькими настоящими триллерами. В группе аргентинцы обыграли Алжир (3:0) и Австрию (2:0), а также Иорданию (3:1), уверенно выйдя в плей-офф и попав в один из наиболее комфортных секторов сетки. Дальше начались испытания на прочность: в 1/16 финала команда Лионеля Скалони прошла Кабо-Верде (3:2, после дополнительного времени), затем в 1/8 финала последовала эмоциональная победа над Египтом (3:2), а в четвертьфинале аргентинцы справились со Швейцарией. Кульминацией стал полуфинал против Англии: на второй минуте компенсированного времени Лаутаро Мартинес замкнул головой передачу Месси и принес Аргентине победу 2:1 и путевку в финал, отыгравшись с 0:1 в концовке матча. Теперь Аргентина в шаге от того, чтобы стать первой сборной, выигравшей два мундиаля подряд, со времен Бразилии в 1958 и 1962 годах.

Путь Испании: самая надежная оборона турнира

Испанцы шли к финалу куда более ровно. После ничьей 0:0 с Кабо-Верде в стартовом матче группы «Ла Рохе» выиграла шесть матчей подряд, ни разу серьёзно не пошатнувшись в обороне. В 1/16 финала испанцы разгромили Австрию (3:0), затем выбили Португалию с Криштиану Роналду (1:0) в 1/8 финала, а в четвертьфинале переиграли Бельгию (2:1) — это был единственный матч турнира, в котором испанцы пропустили гол. Кульминацией стал разгром, хоть и не по счету, одного из главных фаворитов турнира — Франции — в полуфинале: Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти на 22-й минуте после фола на Ламине Ямале, а Педро Порро закрепил победу 2:0 на 58-й минуте, оставив вратаря Унаи Симона на классический «сухой» матч. Это первый выход Испании в финал мундиаля с 2010 года и лишь второй в истории сборной.

Ключевые фигуры финала: Месси против Ямаля

Главной сюжетной линией финала станет личная история двух суперзвезд. Лионель Месси и Ламин Ямаль впервые сыграют друг против друга на международном уровне.

Фото: 1200xauto

Символично, что в детстве Ямаль в качестве приза от благотворительной лотереи попал на фотосессию с молодым Месси, и почти 20 лет спустя младенец с того снимка и сам легендарный аргентинец встретятся в финале чемпионата мира.

По статистике турнира Месси остается вне конкуренции: на своем шестом чемпионате мира он лидирует по числу голов (восемь) и вышел на первое место среди бомбардиров за всю историю мундиалей – 21 гол, а также сохраняет статус лучшего ассистента турниров с 12 результативными передачами. Помимо него в атаке чемпионов важны Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес, в центре поля — Энцо Фернандес, ворота традиционно защищает Эмилиано Мартинес.

У испанцев главный герой турнира — 19-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, обеспечивающий команде остроту в атаке и уже заработавший решающий пенальти в полуфинале. В обороне ключевую роль играет надежный голкипер Унаи Симон, пропустивший за весь турнир лишь один гол, а также Педро Порро и Микель Оярсабаль, забивавшие решающие мячи в поздних стадиях турнира.

Чего ждать от финала

На кону — не просто золото мундиаля, а историческое достижение: Аргентина может стать первой командой за более чем 60 лет, выигравшей два чемпионата мира подряд, а Испания — вернуть себе титул спустя 16 лет и завершить турнир с одной из лучших оборонительных серий в истории первенств. Добавляет драматургии и личное противостояние двух эпох мирового футбола — уходящего Месси и восходящей звезды Ямаля, которым предстоит определить, кто поднимет трофей на стадионе в Нью-Йорке.